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Yarası olmayan gocunmasın!

Seçime bir yıl kala iktidar kanadını garip bir endişe sardı.

Yandaşlar “18 Haziran 2023 seçimini muhalefet kazanırsa, bunlar bizden hesap soracak!” korkusu içinde…

Çok kişi böyle düşünüyor ama bunu açıkça dile getiren ve kuşkularını ortaya döken kişi iktidarın en ateşli destekçilerinden Cem Küçük oldu.

Nedendir bu korku?

Kaftancıoğlu kararının ardından gelen tepkileri değerlendirirken, muhalefetin seçimi kazanması durumunda “hesap sorma” peşinde olacağını ileri süren Cem Küçük:

“Seçimlere 1 yıl var. Seçimler olup bitince hesap soracaklar. ‘Yok' diyorlar ama istedikleri bu… Bunların helâlleşme çağrısına kanmayın. Tamamen aldatmaca! Tabii kimi neyle suçlayacaklar belli değil. ‘Bir gün hukuk size de lâzım olacak.' diyorlar. Bunların sürekli bir korkutma ve intikam isteği var” iddiasında bulundu.

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Bu tipler böyledir işte… Herkesi kendileri gibi zannederler. Hem, karşı görüşte olanlara hakaret edip her türlü faullü davranışı sergilerler, hem de korkarlar!

Oysa suçu olmayan kişinin korkmasına hiç gerek yok.

Suçun yoksa uykuların kaçmasın arkadaş!

İktidarın sandıkta değişmesi hesap sorma değişikliği değildir ve olmamalıdır.

Korkması gerekenler yolsuzluk yapanlar, kanunsuz işlere bulaşanlar, kaçakçılarla ortaklık kuranlar, yasaları hiçe sayıp hukuku çiğneyenler, devleti zarara uğratanlardır.

İktidarda kim olursa olsun bu hareketler her zaman suçtur!

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Bu tür suçlar işlemedilerse, Cem Küçük ve onun gibilerin strese girmelerine gerek yoktur. Rahat olsunlar.

Fakat kendileri kantarın topuzunu kaçırdıklarını düşünüyor da, bu nedenle korkuyorlarsa, onu bilemem…

Biz bu ülkede her zaman demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü savunduk ve savunmaya devam edeceğiz.

Yarası olmayan gocunmasın! Ekşi yemeyenin karnı ağrımaz!

Ülkemizde kutuplaşmanın artık bitmesi lâzım!

Seçim güvenliği ve SADAT

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülke için tehlikeli olduğunu düşündüğü “SADAT” adındaki bir kuruluşu kamuoyuna tanıttı.

Önceki gün Beylikdüzü'ndeki SADAT Genel Merkezi'nin kapısına dayanan Kılıçdaroğlu orada yaptığı açıklamada “Seçim güvenliğini sarsacak her sorundan SADAT ve SARAY sorumlu olacak.” dedi.

Kamuoyunda merak uyandıran “SADAT”, eski yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yapan emekli tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulan bir şirkettir.

Kılıçdaroğlu “SADAT paramiliter (devlet tarafından desteklenen ama silahlı sivil ve gönüllülerden oluşan) bir kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayrı nizami harp eğitimi var. Bu şirket aynı zamanda tedhişçi (terörist) yetiştiren bir kuruluştur. SADAT, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip dersleri veriyor. Seçim güvenliğini sakatlayacak, ülkede kaos yaratacak her türlü yapılanmayı teşhir edeceğiz” dedi.

Türkiye'de seçim güvenliği çok önemli… Seçim tarihi yaklaştıkça iktidarın sertliğini arttırarak muhalefet üzerinde baskı kurmaya çalışması, seçim güvenliği konusunda tereddüt yaratıyor.

TEBESSÜM

“Çocuk sever misin?”

Hizmetçi bulmak için gazeteye ilan verirler… Ertesi gün, evin hanımı dışarıdayken kapı çalınır. Karısı evde olmadığı için evin erkeği kapıyı açar… Genç ve güzel bir kadın:

“Gazetedeki ilanınızı okudum da…” der.

“Öyle mi? İyi yemek pişirmesini bilir misin?”

“Bilirim tabii ki…”

“Ütü yapmayı, temizlik işlerini?”

“Bilirim…”

“Peki, çocuk sever misin?”

“Severim ama biz yine de dikkatli olalım beyefendi!”

GÜNÜN SÖZÜ

Başarılı olmak isteyen liderler, yalakalardan uzak durmalıdır!

