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Darbe girişiminin gerçek yüzü

O günü hiç unutmayacağım. TBMM sosyal tesislerinde eski milletvekili ile birlikte ailelerimizle yemekteydik. Bir ara uçaklar, helikopterler Ankara semalarında uçmaya başladı. Garip bir durum vardı. Aklıma, tatbikat yapıldığı geldi. O değilse sınır ötesi bir harekatın başladığını düşündüm. Orada bulunanlar telefonlarıyla sağı-solu arıyor, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün bir tarafının askerler tarafından tutulduğu bilgisi geldi.

İstanbul'da yaşayan emekli Hava Pilot Tümgeneral dostumu aradım, “Uçaklar, helikopterler uçuyor. Tatbikat mı var?” dediğimde, “Cuma günleri tatbikat olmaz” karşılığını verdi. Uçak ve helikopterlerin uçuş şekillerini anlatmaya çalıştığımda, “Ooo, o zaman kötü bir durum var” dedi. Zaten kısa bir süre sonra o kötü durumun ne olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

HİÇ AÇIKLANMADI

Oradan çıkıp eşimi eve bıraktıktan sonra, doğruca Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gittim. Ne olup bittiğini gözlemeye, anlamaya çalıştım… Tanklar ortaya çıkmıştı. “Yurtta Sulh Konseyi” adı altında bildiriler de okunuyordu. O konseyin üyelerinin kimler olduğu hep “sır” olarak kaldı. Darbe girişiminden iki gün önce ABD'den darbe girişim bellekleriyle Türkiye'ye gelen Adil Öksüz serbest bırakıldığı gibi, o flash bellekler de hiçbir zaman ele geçmedi.

O gece yaşananları dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, kuvvet komutanlarının ifadelerinde çok ilginç bilgiler vardı. Ama bazı olaylar hala çözülmüş, anlaşılmış değil. O günlerde yaşananları “Kod Adı Mürted” ve “Hayalet İmam” kitaplarımda belgelerle ortaya koydum.

289 DARBE DAVASI

Türkiye genelinde 15 Temmuz 2016'da darbeye teşebbüsünün başarılı olması için ülke genelinde senkronize olan eylemlere katılan, eylemleri önleme görevi diğer bir ifadeyle garantör sıfatı olmasına rağmen etkisiz kalan, sıkıyönetim komutanlığı listesinde adı bulunan kişilere ilişkin 289 ayrı dava açıldı.

Ankara'da 211 sanıklı Genelkurmay Yurtta Sulh Konseyi Çatı Davası, 467 sanıklı Akıncı, 150 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı, 232 sanıklı Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı, 327 sanıklı Polatlı Topçu Füze Okulu, 164 ve 288 sanıklı Kara Harp Okulu Davaları, 53 sanıklı Etimesgut Zırhlı Birlikler, 18 sanıklı Ömer Halisdemir, Ankara ilindeki çeşitli yerleri işgal etmek için hareket eden 173 kişilik Mamak 28.Mekanize Tugayı Davaları bu süreçte karar verilen çok sanıklı davalarıydı.

İstanbul'da 159 sanıklı Atatürk Havalimanı, 28 sanıklı Sabiha Gökçen Havalimanı, 143 sanıklı 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü İşgal, 15 sanıklı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü İşgal, 123 sanıklı Taksim işgali, 75 sanıklı Ak Parti İl Başkanlığını İşgal, 114 sanıklı Çengelköy Kuleli Askeri Lisesi, 93 sanıklı TRT- Beşiktaş Digitürk Baskını, 126 sanıklı 66. Mekanize Tugayı davaları, Muğla'da 43 sanıklı Cumhurbaşkanımıza Suikast Girişimi Davası da karara bağlandı.

RÜTBEYE GÖRE DAĞILIM

Darbe girişimiyle ilgili 289 davada 8 bin 725 kişi yargılandı. 1.634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1.366 sanığa müebbet,1.891 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2.870 sanığa beraat, 964 sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı. Bu Kararların meslek ve rütbelere göre dağılımı şöyle:

– Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Alanlar: 85 general, 1.116 subay, 266 astsubay, 56 uzman çavuş, 6 polis memuru, 12 er, 61 askeri öğrenci, 32 sivil kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

– Müebbet Hapis Cezası Alanlar: 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci, 2 sivil.

– Süreli Hapis Cezası Alanlar: 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil kişi, 1 mülki amir değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

– Beraat edenler: Yargılanan 24 general, 461 subay, 397 astsubay, 615 uzman çavuş, 32 polis memuru, 1.165 er, 154 askeri öğrenci, 22 sivil kişi beraat etti.

676 BİN KİŞİYE FETÖ'DEN İŞLEM

Mahkeme kararıyla “Fethullahçı Terör Örgütü-FETÖ” denilen yapı ile ilgili olarak 676.411 kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma ve kovuşturması devam eden 69.688 dosya var. 1.159 tutuklu, 25.014 adli kontrollü, 28.455 hakkında yakalama kararı bulunuyor.

322.187 kişi hakkında takipsizlik, 87.519 kişi hakkında beraat, 117.208 kişi hakkında terör örgüt yöneticiliği, üyeliği ve yardım suçlarından mahkumiyet, 33.086 kişi hakkında diğer olmak üzere 560.000 kişi hakkında karar verilmiş oldu. Bu davalardan 17 bin 871 kişi cezaevinde bulunuyor. Tabii bunlar olurken, 133 bin kamu personeli de meslekten çıkarıldığını da hatırlatalım.

Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, çok bilinmeyeni olan o gecenin gerçek yüzünü 6. yılında da öğrenmiş değiliz…