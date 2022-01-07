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İşte, İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu dosyalar ve kalem kalem zararlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 dosya hazırlandı. 13 milyar 202 milyon liralık bir kamu zararı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı bu dosyalara el koydu. Ne oldu bu dosyalar?” dedi.

– İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin satın aldığı yazılımlar için yaptığı ödemeler çerçevede, yapılan iş ve işlemlerin yerindeliğinin tespiti ile varsa oluşmuş bulunan kamu zararının ve buna sebep olanların ortaya konulması çalışmaları devam ederken iş devredilmiştir.

– Büyükşehir Belediyemiz Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığımıza iletilen, raylı sistem yapım iş ve işlemlerinde yanlış kararlardan dolayı kamunun yaklaşık 11 milyar Türk Lirası zarar etmesi iddialarının incelenmesi için ‘Başkanlık Oluru' alınmış, ancak iş devralınmıştır.

– Metro İstanbul Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından 590.000,00 ABD Dolarına satın alınan 1988 model SIKORSKY S-76B tipi helikopter 2019 tarihinde KDV dahil 601.800,00 TL'ye satılmıştır. Kiralama hizmetinden toplamda 3.220.401,21 TL gelir etmesine karşın 14.400.340,23 TL gidere katlanmış, helikopter kiralama hizmeti verilmeyen 2018 yılında yalnızca personel ücret gideri olarak 919.589,80 TL ödemede bulunmuştur. Helikopterin yerinde kullanılmış olup olmadığı incelenirken iş devralınmıştır.

– Kağıthane'de “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Kiptaş ile Nas Yatırım Gayrimenkul arasında 19.03.2018 tarihinde “Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Malikleri ile İmzalanmış Sözleşmelerdeki Tüm Hakların Devrine Dair Sözleşme” imzalandıktan iki gün sonra Nas firmasına yükümlülüklerini yerine getirmeden ödeme yapılmıştır. Konunun tüm yönleriyle incelenip soruşturulması için ‘Başkanlık Oluru' alınmış, ancak iş devralınmıştır.

– Çamlık Mahallesi'nde yer alan öğrenci yurdu binalarının Kiptaş tarafından Bilim ve İnsan Vakfı'na 49 yıllığına yapılan tahsis işleminin yasal dayanağının olmadığı, anılan şirketin hali hazırda aylık 124.905,00 TL'lik kira gelirinden mahrum kalındığı işlemlerinin incelenip soruşturulması için ‘Başkanlık Oluru' alınmış, ancak iş devralınmıştır.

– İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları ve Seminerleri (ÎSMEK) Hizmet Alımı İşi'ne ilişkin iş ve işlemlerin tüm yönleri ile incelenip araştırılması hakkında Müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır.

– Sarıyer ilçesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesindeki Gecekonduların Dönüşümü'ne ilişkin çalışma ile ilgili Belediye Başkanlığımız, S.S. Oto Sanatkârları Konut Yapı Kooperatifi ve Cemre inşaat Turizm San ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesindeki iş ve işlemlerin incelenmesi çalışmaları devam ederken iş devralınmıştır.

– Kamu kaynaklarının siyasi çalışmalar için kullanılmış olabileceği ve bunun gizlenmesi için içerik itibariyle sahte belge üretildiği kanısı oluşmuştur. Bu çerçevede, Beltur şirketinin yaptığı tüm etkinliklerin, bu etkinliklerin hangi kişi ve kurumlar adına düzenlediğinin, İBB ve İBB'nin şirketleri adına düzenlenmiş gibi gözüken etkinliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin, yapılmış gibi gözüken etkinlikler nedeniyle yapılan giderlerin başka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığının tespiti çalışması devam ederken iş devralınmıştır.

– Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. Tic. A.Ş. tarafından Güven Su San. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerinin tamamının Hisse Devri Protokolüyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyduğu ve konunun savcılığa intikal ettirilme aşamasında Mülkiye müfettişlerine intikal ettirilmiştir.

– Fatih'te Fatih İlim ve Kültür Vakfına ait taşınmazların Büyükşehir Belediyemizce neden alındığı hakkında Müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır.

– Esenler'de 1.913 m2'lik yeşil alanın Büyükşehir Belediyemizce maliki Müslüm Duras'tan 6.150.000 TL'ye neden alındığı hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır. (Müslüm Duras, Esenler İBB AKP Meclis Üyesi İlyas Duran'ın babası)

– Avcılar'da 664 m2'lik Türkiye İlmi ve İctimai Hizmetler Vakfı'na ait riskli binanın 5.700.000,00 TL'ye neden alındığı hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır. (Hizmet protokolü çerçevesinde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na verilmek istenmiş ancak, riskli yapı olduğu için alındıktan sonra kullanılmadan yıkılmıştır.)

– Büyükçekmece'de 1.705 m2'lik ilköğretim tesis alanının Büyükşehir Belediyemizce hangi gerekçe ile alındığı, Emlak Müdürlüğümüzün değerlemesine göre 2.558.550,00 TL olabilecek yerin 3.650.000,00 TL'ye alınma gerekçesine ilişkin araştırma yapılırken iş devralınmıştır.

– Bayrampaşa'da 898 m2'lik maliki Süleyman Sancak'ın taşınmazı 2.500.000,00 TL'ye neden kamulaştırıldığı hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır.

– Fatih'te konut alanı planlı 210 m2'lik dükkan 3.200.000 TL ödenerek neden alındığı hakkında Müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır. (Alınan dükkan Sıcak Yuva Vakfı'nın tam altında yer alıyor.)

– İtfaiye araçlarının alım süreci incelenirken iş devralınmıştır.

– İGDAŞ'ın “3 Boyutlu Uygulama Geliştirme İyileştirme Hizmeti Alımı Sözleşmesi”nin incelenip araştırılması hakkında müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup, çalışmalar devam ederken iş devralınmıştır.

– Tuzla Belediyesi mülkiyetindeki ilköğretim tesis alanı niteliğindeki 2.962 m2 arazinin tamamı ile Tuzla Belediyesi'nin hissesine tekabül eden belediye hizmet alanı niteliğindeki 7.091 m2'lik alanın 10.005.876,00 TL bedelle satın alınması hususunda araştırma inceleme onayı alınmış, ancak iş devralınmıştır.

– Bahçelievler Belediyesi, Beykoz, Esenler, Çekmeköy, Sancaktepe, Güngören, Eyüpsultan, Sultangazi, Tuzla belediyeleri mülkiyetindeki arsaların satın alınması hususunda araştırma inceleme onayı alınmış, ancak iş devralınmıştır.

– Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi ihalesi kapsamında yapılan iş ve işlemler neticesinde, 67.307.129,76 TL'lik kamu zararının oluşmuş olduğu iddiasının incelenip araştırılması için onay alınmış, ancak iş devralınmıştır.

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Çok çok kısaltarak, soruşturma aşamasında İçişlere Bakanlığı'nın el koyluğu dosyalarından bölümler aktardım. CHP lideri bu dosyaların akıbetini sordu. Bakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 21 dosyada hukuka aykırılık olmadığını, şirketlere ait 7 dosyanın Ticaret Bakanlığı müfettişlerince incelenmekte olduğunu, 6 dosya hakkında da bakanın müfettişlere ön inceleme izni verdiğini söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inceleme ve araştırma konusu dosyaların konuları ve yaklaşık belediye zararlar Kılıçdaroğlu'na verilen bilgilere göre şöyle: