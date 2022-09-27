PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Onca eziyetin karşılığı

Mesut Taner Genç, 35 yıl önce Gaziantep Valiliğinde büyük bir şevkle kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kahramanmaraş Valiliğinde Hukuk Müşaviri olarak, yaş haddinden bu hafta emekliye ayrılıyor. Bakanlık yaptığı çalışmalar nedeniyle takdir edildiğine ilişkin bir belge verdi. Ama Genç, belgeyi alır almaz, bir üst yazıyla bakanlığa iade etti. Böylesi de ilk kez yaşanıyordu.

Atatürk ilke ve devrimlerine, cumhuriyet değerlerine, laikliğe, çağdaşlığa ve demokrasiye bağlılıktan ayrılmadı. Bölücülerle ve cehaletle mücadele etti. İktidarların, egemen güçlerin kulu, kölesi olmadı. Terörün en azgın döneminde Beytüşşebap'ta teröristlerle çatıştı. Aşiretlerin düşmanlığını bitirdi. Yaşadıklarını kitabında yazdı.

VEDA ZAMANI

Ayrılırken, kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediliyordu. Ama, Taner Bey kendisine yapılan eziyetleri unutmadı. Mesleğinden ayrılırken duygularını şöyle aktardı:

“Yolsuzluk, hırsızlık, ahlaksızlık gibi yüzümü kızartacak bir suç işlemedim. Mafya liderleriyle, organize çete mensuplarıyla, uyuşturucu baronlarıyla, halkı soyan dolandırıcılarla bir araya gelip dostluk kurmadım. FETÖ ile işbirliği yapıp sonradan ‘kandırıldım' da demedim.

Atatürk'e dil uzatıp ‘sarhoş, deccal' diyenlerle, ‘Keşke Yunan galip gelseydi' diyenlerle savaştım. ‘Ne mutlu Türküm diyene' yazılarının sökülmesine, ‘T.C' ibarelerinin kurumlardan kaldırılmasına, okullarda Andımızın yasaklanmasına, PKK ile görüşmeler yapılmasına, silahlı teröristlerin Habur'da zılgıtlarla karşılanmalarına, kukla çadır mahkemeleri kurularak hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın örgüt üyelerinin ayaklarına gönderilmelerine sessiz kalmadım.”

BAKANLIK BÖYLE YAZDI

Mesut Taner Genç'e, İçişleri Bakanlığı tarafından bakan yardımcısı imzasıyla bir takdir belgesi verildi. O belgede şöyle yazıyordu:

“Kamu düzeni ile toplumun huzur ve güveninin sağlanması, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ülkemizin ve milletimizin kalkınması, güçlenmesi, yücelmesi ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması yolunda; kaymakam, Vali Yardımcısı, Hukuk Müşaviri olarak hizmet verdiniz. Büyük bir fedakarlık ve feragatle yerine getirdiğiniz bu hizmetleriniz bakanlığımız mensuplarınca örnek alınıp takdir ve şükranla anılacaktır. Sizi kutlar, bundan sonraki yaşantınızda sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

ŞU KARŞILIĞI VERDİ

Mesut Taner Genç, bu belgeyi aldıktan sonra bakanlığa gönderdiği dilekçede şunları yazdı:

“Hiçbir haklı gerekçeye dayanmadan son beş yıl boyunca tüm yetki ve görevlerim, unvanlarım, şoförüm, aracım ve hatta kimliğim sizler tarafından elimden alındı. İtibarsızlaştırılmaya çalışıldım, açığa alındım, disiplin cezalarına çarptırıldım, hakkımda ceza davaları açıldı. Kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde sadece cezalandırılmak ve eziyet etmek amacıyla geçici görev adı altında iki yıla yakın başka illere sürgünlere gönderildim. Eşimden ve çocuğumdan ayrı bırakıldım. Gönderildiğim illerin valilerine emir ve talimatlar verilerek şahsıma baskı uygulanması istenildi. Madden ve manen mağduriyetlere uğradım.

Bütün bu haksız uygulamalara rağmen şahsıma karşı her türlü eziyet ve cefayı reva görenler tarafından emekliye ayrılmam nedeniyle takdirname ile ödüllendirilmenin anlamsızlığını takdirlerinize bırakıyorum. Bu nedenle görevim süresince şahsıma vermiş olduğunuz cezaları takdir ve onur belgesi olarak kabul ediyor ve emekli olmam nedeniyle şahsıma gönderilmiş olan takdir belgesini kabul etmeyerek ilişikte iade ediyorum.”

Bürokrasinin hali işte böyle…