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Savcılığın Marmaris yangınıyla ilgili kararı

Marmaris'te geçen yıl 8 gün 8 gece süren yangınları sonucu 13 bin 600 hektar ormanımız kül olmuştu. Aynı anda birden çok yerde başlayan yangının kim tarafından çıkarıldığı da belirlenememişti. O yüzden yargılanan kimse de olmadı. Ama bu yangının günlerce söndürülememesinin sorumlusu olarak dönemin Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey görüldü. O yüzden, CHP Milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, Kadın Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Selda Ünlü, Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

“Ormanların korunması” Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevleri arasında sayılmış. Saat 13.11'de başlayan yangına 13.20'de ilk müdahalenin gerçekleştirildiği kayıtlara geçti. Ancak, Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusunda bunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi, “Müdahalelerin ve hava desteğinin yetersizliğinin tanığı Marmaris halkıdır” denildi ve her şeyin onların gözü önünde yaşandığı anlatıldı.

YARGILANMALI

Marmaris yangının bu denli büyümesi, tahrip ettiği alanın genişlemesi etkin ve hızlı bir şekilde hava desteğinin sağlanamamış olmasına bağlandı. Türk Hava Kurumu'nun (THK) saf dışı bırakıldığı bir dönemde yangınların çıkması da, yaratılan boşluğun vahametini iyice ortaya koydu. O yüzden, tüm sorumluların görevi kötüye kullanma, bilinçli taksir ile orman yangınına, can ve mal kaybına neden olmak suçlarından yargılanması istendi. Suç duyurusunda şu iddialarda bulunulmuştu: “Yangınların bu denli büyümesinde hava desteğinin az ve zamanında verilmemesi etkili oldu. Hava ekipmanlarını gece çalışabilecek yeterlilikte olmaması sebebiyle akşam olunca itfaiye ekipleri ve halk yangın ile baş başa bırakıldı, ormanlarımız kaderine terk edildi.”

SORUMLUSU YOK

Marmaris, geçen yılın yaralarını henüz saramazken, bu yıl yine büyük bir yangın çıktı. Devlet yangını söndürmek için çaba gösteriyor. Uçak ve helikopterlerde gece görüş dürbünü olmadığı için karanlık çökünce havadan söndürme de yapılamıyor. Peki bu yangınların hiç mi sorumlusu yok? Geçen yıl yaşanan büyük yangından sonra, savcılığa yapılan suç duyurusunda Bakanlık ve genel müdürlük yetkililerinin yetersiz ekipmanla, koordinasyon zafiyeti ile gecikmeli olarak söndürme faaliyetinden sorumlu oldukları, müdahalelerin ve hava desteğinin yetersiz olduğunu öne sürüldü.

Yeterli sayıda helikopter ve uçak olmaması nedeniyle yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilemediği, eldeki hava ekipmanlarının gece çalışabilecek yeterlilikte olmaması sebebiyle akşam olunca itfaiye ekipleri ve halkın yangınla baş başa bırakıldıkları kaydedildi. Suç duyurusunda, “THK'nin devre dışı bırakıldığı bir ihale neticesinde yeni sisteminin 3 uçaktan ibaret tutulması, en basitinden görevi kötüye kullanma suçunu oluşturuyor” denildi.

BAKANLIĞIN CEVABI

C. Başsavcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, şikayetle ilgili savunma istedi. Gelen cevapta, Marmaris'te ilk belirlemelere göre 6 ve 10 yaşlarında ceza ehliyeti bulunmayan 2 çocuğun yangın çıkardıkları, bu hususun Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tespit edildiği belirtildi ve savunmaları şöyle sürdü:

“Tek noktada başlayan, aşırı sıcak, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgar, arazinin sarp ve dik olması, yoğun diri örtü ile kaplı olması sebeplerine göre büyüyen yangının yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alındığını, yangının tüm çalışanların üstün gayreti ile söndürüldüğünü, orman yangını sırasında en üst düzey idari yönetimden yangın işçilerine kadar hiyerarşik zincir kopmadan kesintisiz iletişim içerisinde yangının olağanüstü gayretle söndürüldüğünü şikayet dilekçesindeki iddiaların gerekçesiz ve soyut olarak dile getirildiğini, herhangi bir disiplinsizlik ve sorumsuzluğun bulunmadığını, yangına ilk müdahalede geç kalındığına yönelik iddianın da gerçeği yansıtmadığının bildirildiği anlaşılmıştır.”

SAVCILIKTAN KESİN KARAR

Savcı, hem şikayeti hem de şikayet edilen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin savunmasını inceledi. 13 Ocak 2022 tarihinde şu kararı verdi:

“Müştekilerin iddialarıyla ilgili somut hiçbir bilgi ya da belge ibraz etmedikleri, meydana gelen yangının ceza ehliyeti olmayan 2 çocuk tarafından çıkarıldığı ve soruşturmanın devam ettiği, yangınların devlet imkanları ölçüsünde söndürüldüğü, dolayısıyla atılı görevi kötüye kullanma suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı soyut ve genel nitelik arz eden iddialar nedeniyle şikayet edilenler hakkındaki suçlamaya dair dilekçenin, ‘İşleme konulmamasına' kesin olarak karar verildi.”

Yani, savcılığın bu kararına karşı itiraz yolu kapatılmış oldu. Şimdi yine yangın çıktı, yine söndürme çalışmalarıyla ilgili eksiklikler gündeme getiriliyor. Peki, hatalı olan varsa hiç mi hesap sorulmayacak?