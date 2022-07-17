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SBK’nın, ABD’ye verilmesi en çok onları rahatlattı

Sezgin Baran Korkmaz'la şahsen tanışmıyoruz. Yıllar önce Bora Jeti aldığında bu satışın arkasında kimlerin olduğu konusunda bazı bilgiler üzerine kendisiyle konuşmuş, onun söylediklerini yazmıştım. Bora Jet'in dava sürecinde de bir kez yine konuşmuştuk. Bora Jet'i satanlarla davalık olmuşlardı.

Yurtdışına çıktıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. O yurtdışındayken sık sık telefon ediyor, ticari ilişkide olduğu kişiler, bazı siyasetçilerle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyordu. Uçağına binen siyasetçileri de sıralıyordu. Konuşmanın son cümlesi, “Bunları bilin ama yazmayın. Zamanı gelince belgeleriyle sana anlatacağım. Güvendiğim gazetecisiniz” diyordu.

BİLDİRMEMEKTE SUÇ

Sedat Peker'in, Korkmaz'ın açıklamaları, ortaya çıkan ses kayıtları, bu işlerde çok çok büyük para trafiğini de gündeme getirdi. Sorunlu işlerinin “halledilmesi” için istenen para 10 milyon Euro… “Halledenler” tezgahının içinde olduğu öne sürülen isimleri duyunca, “Vay anasını, Türkiye'de meğer neler oluyormuş neler?” demeye başladık. Ama bunlar bazıları için normal bir durumdu.

Açıkçası yazılmamak kaydıyla anlatılanları not bile almam, o konuda konuşmam, unutur giderim. Ama, Baran'ı İçişleri Bakanı'nın 4 Aralık'ta makamına çağırtıp, ünlü bir iş insanından olan alacağını silmesini istediğini söylemesi, üstelik bu borcun silinmesinin “Devlet işi” olduğunu söylediğini belirtmesine hayret etmiştim. “Peki, bunun devlet işi olduğuna inandın mı?” dediğimde, asla inanmadığını, o yüzden 5 Aralık 2021'de Türkiye'den ayrıldığını anlatmıştı. SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın, bakanlığa çağrıldığında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu da bakanlığa gelmişti. Yani, önemli bir durum vardı.

Suç unsuru varsa, bakanın C.Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerekiyordu. Ama, Peker'den her ay 10 bin dolar aldığını söylediği siyasetçinin adını açıklamadı. Bu da suç. Ya da Bakan ileride suçlu duruma düşmemek için ismi savcıya bildirdi, “Soruşturma” uzayıp gidecek izlenimi doğdu.

GELMESİ HİÇ İSTENMEDİ

Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi aslında hiç istenmedi. Eğer istenseydi yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmaz, gidişine izin verilmezdi. Çok değişik bağlantıları olan Korkmaz'ın bir çok kişi için söyleyecekleri vardır. Korkmaz, mahkemede ya konuşacak ya da konuşacağını bilen etkili çevreler onun konuşmaması için isteklerini yerine getirecekti.

Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'nin değil, ABD'nin yerini bildirmesi üzerine Avusturya'da 19 Haziran 2021'de yakalanıp tutuklandı. Avusturya Adalet Bakanlığı, Korkmaz'ı 15 Temmuz 2022'de ABD'ye gönderdi.

İSTENEN CEZA: 225 YIL HAPİS

ABD ceza yasalarına göre kara para aklamak için komplo kurmak suçlaması 20 yıl, ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak' suçu ise 5 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. İlk iddianamede Korkmaz için istenen toplam hapis cezası 25 yılı buluyor. Bunun yanında ağır sahtekarlık (2011 ile 2016 yılları arası), evrakta sahtekarlık vb. dolayı ABD'de aranıyordu.

İlk iddianamede ‘kara para aklamak için komplo kurmak' ve ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak' suçlamaları mevcutken, ikinci iddianamede ek olarak ‘banka havalesi yoluyla dolandırıcılık yapmak' suçlaması eklendi. ABD'de ceza yasalarına göre azami 20 yıl hapis cezası istenen bu suçlamanın 10 ayrı defa işlendiği iddia edilerek, ikinci iddianamede Korkmaz için 200 yıl daha hapis cezası isteniyor.

İkinci Korkmaz iddianamesinde isteten azami hapis cezalarının toplamı 225 yıla yükseliyor. Hukukçular, iki ayrı iddianamenin yayınlandığı bu süreçte savcılığın Korkmaz aleyhine henüz açıklanmayan oldukça ciddi deliller elde etmiş olabileceğini belirtiyorlar. Örneğin, ilk iddianamede olmayan “Büyükbaba” ikinci iddianameye eklendi.

YENİ İDDİALAR

Korkmaz aleyhine hazırlanan 11 sayfalık ilk iddianamede yer almayan ancak

15 sayfalık ikinci iddianame yer alan ekler şöyle:

-Kim ve hangi ülke vatandaşı olduğu belirtilmeyen “Büyükbaba” olarak anılan “Tanık A.” olarak belirtilen bir kişi ve Jacob Kingston'a gönderdiği 18 ayrı mesajın dökümü.

-Korkmaz'ın “Büyükbaba” aracılığıyla ABD'deki soruşturmadan kendilerini kurtarmak ve korumak amaçlı istediği 6 milyon doların 10 farklı banka havalesiyle Türkiye'ye aktarılmasının dökümü.

O KADAR RAHAT OLMAYIN

ABD Kingston kardeşlerin Türkiye'de olduğunu Baran Korkmaz'la banka satın alma/ kurma teşebbüsü sırasında fark etti. Türkiye'yi de onlar uyardı. ABD Federal Polis Örgütü (FBI) Korkmaz'ın, Avusturya'da olduğunu, elektronik postasının IP numarasından belirledi ve durumu Avusturya Kriminal Polisi BK-A'ya bildirdi. Avusturya'da otel satın alma pazarlığı yaparken göz altına aldı.

Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı bir çok ilişkiyi öğrenebilecektik. O kadar rahat olmayın, Korkmaz kendisini kurtarmak için ABD'de de konuşacak. ABD, ondan çok şey öğrenecek. Belki, Zarrap gibi “itirafçı” olacak. Onun, ABD'ye gönderilmesi bazılarını çok rahatlattı, rahat nefes aldırdı. O kadar sevinmeyin, Korkmaz'ın bir çok sırrı Sedat Peker'de. Bakarsınız, günün birinde onlar, Korkmaz'ın sesiyle patlar.