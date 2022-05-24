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Sezgin Baran Korkmaz Dosyası

Sezgin Baran Korkmaz, 4 Aralık'ta bir bakanla makamında görüştü, 5 Aralık 2020 tarihinde tarifeli uçakla Türkiye'den ayrıldı. Yurt dışına gittikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yargı ile ilgili sorunlarının çözülmesi için kendisinden 10 milyon Euro istendiğini öne sürdüğünde, herkesin ağzı açık kaldı.

Baran hakkında “Kara para aklamak, dolandırıcılık suçlamasıyla” İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. ABD'de de Korkmaz'ın yakalanması için Interpol'e başvurmuştu. 19 Haziran 2021 tarihinde Traunkirchen/Avusturya'da yakalandı ve o günden bu yana tutuklu. Sezgin Baran Korkmaz'ın dosyasında ilginç bilgiler var. Onlara bir göz atalım:

225 YIL HAPİS

-ABD'deki Utah Federal Bölge Mahkemesi'nde Sezgin Baran Korkmaz aleyhine açılan dava ile ilgili ilk iddianamede “Kara para aklamak için komplo kurmak” ve “Resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

-27 gün sonra dava dosyasına gizlilik kaydıyla giren ikinci iddianamede ise Korkmaz'a bu sefer “Banka havalesi yoluyla dolandırıcılık yapmak” suçlaması eklendi. ABD'de ceza yasalarına göre azami 20 yıl hapis cezası istenen bu suçlamanın 10 kez işlendiği iddia edildi. İkinci iddianamede Korkmaz için 200 yıl, toplamda ise 225 yıl hapis cezası istendi.

ORTAĞINA 130 YIL

Bu suçlamalara neden olay ise ABD'de de vergiden muaf tutulan yenilenebilir enerji yatırımlarında bu muafiyetin delinmesi. Olayın failleri ise Ermeni asıllı Levon Termendzhyan ve Jacop Kingston'un başını çektiği 4 Kingston kardeş.

4 Kingston kardeş, 2018 yılı Temmuz ayından itibaren ABD'deki Utah Federal Bölge Mahkemesi'nde 41 ayrı posta havalesi ve banka havalesi ile para aklama, tanıkları etkiyerek soruşturmayı engelleme ve cezayı engellemeye yönelik faaliyetlerinden dolayı 7 hafta boyunca sorgulandı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan, aynı zamanda Lev Aslan Dermen olarak da bilinen Levon Termendzhyan ise Renewable Energy şirketlerinin sahibi Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerle birlikte, organize bir şekilde sahte evrakla hayali ihracat yaparak ABD Hazinesi'nden 1 milyar dolar haksız vergi iadesi ve teşvik almakla suçlanıp yargılandı. 16 Mart 2020'de hakkındaki 8 suçlamanın kabul edilmesi sonucu 130 yıla mahkum edildi. Şimdi ise Korkmaz ve Kingston kardeşler hakkında aynı suçlamalarla açılan dava devam ediyor.

ÖNCE SERBEST KALDI

Bu süreçte Korkmaz, ABD'ye gittiğinde 29-30 Nisan 2019'da, Washington DC'de EPO (Çevre Koruma Ajansı) ve İç Maliye Servisi özel müfettişleri tarafından sorgulandı. Termendzhyan'a ve Kingston kardeşlere Türkiye'de mülk alma konusunda yardımda bulunduğunu, yapmayı düşündükleri yatırımlar konusunda danışmanlık yaptığını belirtti ve serbest bırakıldı.

Ancak, vermiş olduğu ifadeleri diğer sanık Jacop Kingston inkar edince, hakkında “Yalan ifade vermek, evrakta sahtecilik, para aklama ve dolandırıcılık” suçlamalarından dava açıldı ve ABD makamları tarafından aranmaya başlandı.

BÖYLE YAKALANDI

ABD güvenlik birimleri para aklama suçundan Kingston kardeşlerin peşindeyken, onların Sezgin Baran Korkmaz'la irtibatını tespit etti. Öyle ki, ABD fark etmesin diye Kingston kardeşler iddiaya göre Baran'a ait özel uçakla İstanbul'a geliyor, Korkmaz'ın bağışta bulunduğu bir vakfa ait VIP minibüs ile havalimanından pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yapıyorlardı. ABD, Kingston kardeşlerin Türkiye'de olduğunu, Baran Korkmaz'la birlikte banka satın alma/ kurma girişimi sırasında fark etti ve Korkmaz'ı da hedef listesine aldı.

FBI, Korkmaz'ın Avusturya'da olduğunu elektronik posta adresinin IP numarasından saptadı. Durumu, Avusturya Kriminal Polisi BK-A'ya bildirdi. Baran Korkmaz, Avusturya'nın gözde tatil merkezlerinden olan Traun Gölü kıyısındaki lüks bir otelde yanında bulunan Ukraynalı şahıs ile Avusturya'da otel satın alma pazarlığı yaparken gözaltına alındı.

İKİ ÜLKE İSTEDİ

Korkmaz'ın Avusturya'dan, hem Türkiye hem de ABD istedi. Konu örnek bir Uluslararası Ceza Davası olarak kayıtlara girdi. Korkmaz'ın tutuklandığından bu yana hem Wels İlk Derece Mahkemesi'nde hem de Linz Eyalet Mahkemesi'nde değişik duruşmaları oldu. Hatta, Korkmaz'ın serbest bırakıldığına ilişkin haberler de yayıldı.

Türkiye'nin iade talebiyle ilgili daha önceden görülen bir davada Sezgin Baran Korkmaz'ın ülkemize iade edilebileceğine karar verilmişti. 19 Mayıs 2022 tarihinde de Baran'ın ABD'ye iade davası Linz Eyalet Mahkemesi'nde üç hakimli duruşmada ele alındı. C. Savcısının, ilk derece mahkemenin daha önce vermiş olduğu kararda “Para aklama iddialarının gözetilmediğine” dair yaptığı itiraz mahkeme heyetince kabul edildi.

KİME VERECEK

Baran'ın avukatları, insan hakları ihlallerini gerekçe gösterip ABD'ye iade edilmemesini istedi. Sonuçta mahkeme heyeti Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesinin tüm yönleriyle mümkün olduğuna karar verdi.

Aynı mahkeme Baran'ın Türkiye'ye de iadesi için “Mümkün” demişti. Ya Türkiye, ya da ABD'ye Korkmaz'ın verilme süreci 7-8 ay sürebilir. Halen Wels Cezaevi'nde bulunan Korkmaz hakkında son sözü Avusturya Adalet Bakanı verecek.

Düzeltme

28 Şubat Davası Yargıtay temyiz dilekçesinde avukatlar, davada, “katılan” sıfatı verilen askerler arasında bulunduğunu belirttikleri Nejat Özden'in SADAT üyesi olduğunu öne sürdü. Bu bilgiye köşemde 20 Mayıs'ta yer verdim. Özden, davanın şikayetçisi ve katılanı olduğunu ancak SADAT A.Ş. ile ticari ve organik bağının olmadığını, danışmanlık yapmadığını açıkladı. Düzeltiriz.