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“Vurduracaklar” denildi, iki ay sonra gazeteci öldürüldü

17 Aralık 2021, Zirve Kocaeli gazetesinin yazarı Tahsin Keskin, köşesinde, bir iş insanının “Gazeteci Güngör Arslan'ı vurduracağını, bunda da kararlı olduğunu” yazdı. Bu yazı üzerine Güngör Arslan suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda oda başkanı olan iş insanın ifadesi alındı. İddiayı gündeme getiren yazarın ise ifadesine başvurulma gereği duyulmadı ve o kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. .

Bu yazının üzerinden çok geçmedi. 19 Şubat 2022 tarihinde Güngör Arslan, sahibi olduğu Ses Kocaeli gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Tetikçi, 21 yaşındaki Ramazan Özkan'dı. Olayın arkasında, “Vurduracağım” diyen kişi mi vardı, yoksa bir kızgınlık anında söylenen sözler miydi, bunu yargı ortaya çıkaracaktır.

14 SANIKLI DAVA

Gazeteci cinayetinde tam 27 kişinin adı geçti. Bunların 10'u tutuklandı, 4'ü tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İşte, bu davanın ilk duruşması bugün Kandıra Cezaevi Yerleşkesi'nde 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nce gerçekleştirilecek. Rahmetli meslektaşımızın eşi Suna Hanım, telefonda, “Size açıkça şunu söylemek istiyorum: Güngör Arslan cinayetini kapatmak için bazı çevreler ellerinden geleni yapacaklar. Ne yazık ki Kocaeli basını ister korkudan ister başka ilişkilerden bırakın gazeteciyi, bir insanın öldürülüşünü açıklığıyla yazamıyor” dedi.

Suna Arslan'ın avukatı Cahit Çiftçi, Güngör Arslan'ın birilerinin paralarına, menfaat odaklarına taş attı diye bu cinayetin gerçekleştiğini öne sürüyor, “Dosya çerçevesinde bunlar ispatlı. Fakat, tetikçi ile azmettiren insanlar arasındaki para trafiği, HTS kayıtları eksik. Bir numaralı sanık Ersin Kurt, olayın olduğu gün yaklaşık yarım saat sonra adliyenin oradaki kafeteryaya ticari taksi ile geldiğini iddia ediyor. HTS kayıtlarında, bu kişinin ‘Vurduracağım' dediği öne sürülen iş insanı tarafından bizzat getirildiği anlaşılıyor” diyor.

EN MASUMU!

Avukat da, dosyaya baktıklarında “En masumu, garibanı tetikçi görünüyor. 21 yaşında azmettirmişler, onu da suça bulaştırmışlar, hayatını yakmışlar” görüşünü aktarıyor. Tüm çabalar rahmetli meslektaşımızı geri getiremeyecektir. Ancak, adaletin yerini bulması da iki çocuğuyla baş başa kalan Suna Arslan'ın hakkıdır. Meslektaşımızın uğradığı silahlı saldırının üzüntüsünü yaşarken, Anadolu'dan sevindirici bir gelişmeyle devam edelim.

Bartın Gazetesi 99 yaşında

Yerel basın zor günler geçiriyor. Resmi ilan ambargoları, belediyelerin ilan ve reklam kesmeleri olağan bir durum. Bunlara karşı direnen gazeteciler, gazeteler var. İşte, Bartın gazetesinin de yeri ayrıdır. Yakın döneme kadar Zonguldak'ın ilçesi olan Bartın ilimizde, tam 98 yıldır yayımlanan ülkemizin en eski üçüncü gazetesi olma özelliğini taşıyan Bartın gazetesi, bugün 99'uncu yılına girdi.

Kurucusu Cemal Aliş tarafından taş baskıyla 6 Eylül 1924'de yayımlanan Bartın gazetesi yüksek lisans ve doktora tezlerine konu oldu. Haftalık olarak yayımlanan gazetenin 10 bin civarında okuru var. Gazeteyi, 47 yıldır Cemal Aliş'in oğlu Esen Aliş yayımlıyor. Cumhuriyet tarihimize tanıklık eden gazetenin arşivi ve makineleri Bartın Belediyesi Kent Müzesi'nde, gazetenin bazı nüshaları da İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nde sergileniyor. Son olarak ‘Bartın Gazetesi ışığında Bartın'da 1924'de sosyal ve kültürel hayat'ı öğretim üyeleri Yücel Namal ve Ramazan Şener Yılmaz bütün yönleriyle araştırdı. Bartın tarihi de gazetedeki bilgilerle ortaya konuldu. Bu seçkin gazetenin yazarları arasında vefatına kadar son 7 yılında Rıfat Ilgaz'ın da bulunduğunu hatırlatalım.

Bartın gazetesine nice uzun yıllar diliyor, Aliş ailesini kutluyoruz.

Hani “Sağlıkta çağ atlamıştık?”

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, istifa eden ya da emekliye ayrılan doktor sayısının 10 bin civarında olduğunu söylemişti. Veriler de zaten önemli bir açık olduğunu gösteriyor.

Balıkesir merkez ve Bandırma'da üniversite hastaneleri var. İkisinde de onkoloji hizmeti yok. Oysa, bu hastaneler açılırken, “Artık Balıkesirliler, hastane için İzmir'e, Bursa'ya, Ankara'ya gitmeyecek” deniliyordu. Şimdi durum çok farklı.

YOZGAT ÖRNEĞİ

Yozgat'ta “Şehir Hastanesi” var. Orada ne olduğunu CHP Yozgat milletvekili Ali Keven'den dinleyelim:

“Yozgat Şehir Hastanesi'nde doktor açığını defalarca söylememize rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duymadı. Şehir Hastanesi'nde hasta yoğunluğu sağlayabilmek için ilçe devlet hastanelerine uzman doktor atanmıyor. Çünkü Şehir Hastaneleri modelinde kapıdan içeri giren hastanın attığı her adım yüklenici firma için para! Bundan dolayı da en kolay bulunması gereken branşlarda bile ilçelerde uzman doktor yok.”

İlçe hastaneleri doktorsuz. Örneğin Yerköy ilçesinde göz doktoru yok, kadın doğum, KBB uzmanı, genel cerrah yok! Yozgat Şehir Hastanesi'nde kadro olduğu halde çalıştırılmayan, doktor ataması yapılmayan çok sayıda branş var. Ali Keven, bunları ezbere değil, hem yerinden, hem bakanlıktan aldığı bilgilere göre aktardı.

Hani sağlıkta çağ atlamıştık?