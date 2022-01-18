Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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21 elektrik dağıtım şirketi kazansın, dünyamız kararsın!

Elektrik piyasası zamkolik oldu.

Soruyla başlıyorum: Küresel ısınmaya yol açan karbon salımı azaltma politikanız bu mu?

Sormaya devam edeyim…

Türkiye'nin kaymağını yiyen 21 enerji dağıtım şirketinin kasası; soluduğumuz havadan, halkın kesesinden daha mı kıymetli?

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 31 Aralık 2021 tarihinde, lisanssız güneş enerjisi santralleri (GES)yatırımcılarının, elektrik dağıtım şirketlerine ödeyecekleri dağıtım bedelini yüzde 398 oranında arttırdı.

Bu durumda elektrik dağıtım bedeli olarak, lisanslı elektrik üreticileri (ki Limak ve Cengiz gibi çoğu aynı zamanda elektrik dağıtım şirketlerinin de sahibi) elektriğin kilovatsaatine (kWh) 3.8 kuruş öderken, aynı hizmeti veren lisansız enerji yatırımcıları 28.2 kuruş ödeyecek.

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Yapılan zamla; kilovatsaati 5,6882 kuruş olan ve 2018 öncesi devreye alınan GES'lerin dağıtım bedellerinde meydana gelen 5 katlık artışa sektörden itirazlar yükseliyor.

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600 MW'lık GES kapasitesini temsil eden Güneş Enerjisi Yatırımcılar Grubu, “Lisanssız güneş enerjisi yatırımcılarına ağır fatura” başlıklı manifesto yayımladı.

Bugünlerde EPDK zammının geri alınması için Ankara'da çalmadıkları kapı bırakmıyorlar.

Karara itiraz için hukukun tanıdığı 60 günlük sürede zam geri alınmazsa, EPDK aleyhine Danıştay'da dava açacaklar.

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Türkiye'nin 7435.2 MW olan güneş enerjisi kurulu gücünün, 6682.1 MW'ı lisanssız santrallerden geliyor.

Geri kalan 753.1 MW'lık bölümü ise serbest üretim şirketi santralleri oluşturuyor.

“Güneş Enerjileri Yatırımcılar Grubu”nun sözcülüğünü üstlenen Av. Çiğdem Dilek, “Elektrik dağıtım bedelleri devletin değil, özelleşen dağıtım şirketlerinin kasasına girecek” diyor.

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Global Energy Association İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF) Başkanı da olan Av. Dilek, lisanssız güneş santraline bugüne kadar yatırım yapan 5 bin şirketin, 7 milyar dolara yakın yatırım yaptığına dikkat çekiyor.

Gelirlerinin büyük kısmını dağıtım şirketlerine aktarmak zorunda bırakıldıklarını belirten Dilek, “Bu zam kararı 400 bin bireysel yatırımcıyı, finansman şirketini, yabancı yatırımcıyı ve binlerce çalışanı derinden etkileyecek” uyarısında bulunuyor.

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EPDK'nın yatırımcıya 2027 yılını işaret eden taahhütlerinin de hatırlatıldığı “manifestoda” ise şu ifadeler yer alıyor:

“2016'da GES yatırımı yapan şirketlerin ödediği dağıtım bedeli 2017'de 13.6 kat artırılarak 0.75 krş/kWh'den, 10.25 krş/kWh'ye çıkarılmıştı.

EPDK bu orantısız artış sebebi ile 2018 öncesinde kurulan lisanssız santrallere 10 yıl süre ile bu artışın yüzde 75'inin yansıtılmayacağı kararını çıkardı.

Bu tebliğ sonrası şirketler yatırım için düğmeye basarak, o tarihteki yüksek yatırım bedellerine rağmen 31.12.2017 öncesine bu yatırımları tamamladılar. Ancak 30.12.2021'de ilan edilen EPDK kararı ile bu kazanılmış hak yok sayılmakla kalınmadı, ek olarak da yüzde 24 oranında zam yapıldı.”

İtalya sineye çekmedi Türkiye'yi dava etti

Avrupa'nın en büyük enerji şirketi İtalyan ENİ'nin kesintisiz güç kaynağı cihazları üreten şirketi Enel Enerji tahkim yoluna gitti.

Dünya gazetesinde Kerim Ülker imzasıyla yayımlanan haberde, Enel'in10 Aralık 2021'de Dünya Bankası'na bağlı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nde (ICSID) Türkiye'ye karşı 1 milyar dolarlık dava açtığı haberini okuduk.

Enel'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne açtığı davanın konusu açıklanmadı.

1998 yılından beri faaliyet gösterdiği Türkiye'de üçüncü fabrikasını açacağını duyurulan Enel; hastanelerden hava meydanlarına, demiryollarından bankalara kadar kritik işlevleri olan tesislere kesintisiz güç kaynağı cihazları veriyor. Dava konusu bu bağlamda ortaya çıkmış olabilir mi?

Olabilir…

Türkiye ile Enel arasında jeotermal ve güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin; “İki Taraflı Yatırım Teşvik Koruma Sözleşmesi” veya “Enerji Şartı Sözleşmesi” kaynaklı uyuşmazlık yaşandığı ileri sürülüyor.

Türkiye ile ICSID birbirine iyi tanıyor.

Bugüne kadar ICSID'da Türkiye aleyhine açılan 13 davanın çoğu sonuçlandı.

Amerikan şirketi Westwater Resources'e bağlı Adur Madencilik'in iptal edilen Yozgat'taki uranyum projesi için 267 milyon dolar, Kaz Dağları'nda altın madeni işletme ruhsatı uzatılmayan Kanadalı Alamos Gold şirketinin 1 milyar dolar tazminat talebiyle açtığı davalar sürüyor.

Dün son bombayı da Odatv patlattı:

Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın Temmuz 2021'de TMSF'nin el koyduğu şirketlerini satın alan 60 firma ve kişiye Fransa'da açtığı 69 milyar Euro'luk tazminat davası, ünlüler geçidi gibi olacak…