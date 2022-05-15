Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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AKP’nin vücut bulmuş hali

AKP'nin iktidara geldikten bir yıl sonra ilk kurduğu derneklerden birisi Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) idi.

Yıl 2003… BURA'nın Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan ilk genel kurulunun ev sahibi dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı… BURA başlarda 12 Eylül yasaklarının kalkmasıyla 1985 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin (BÜMED) karşısında cılız bir ses olarak doğmuştu. Gücünü toplar toplamaz etrafındaki sesleri boğdu…

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BURA'nın ön yüzü Bulu tarihe adını “Kayyum Rektör” olarak yazdırdığı ile kaldı; AKP'nin “has” adamı olarak görülmedi, 195 gün sonra görevinden alındı. Bulu'nun yerine Temmuz 2021'de Prof. Dr. Naci İnci'nin ve BOUN Genel Sekreterliği'ne BURA eski Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Fehmi Topal'ın atanmasıyla, üniversitede AKP yapılaşması kaldığı yerden devam etti.

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2016 yılında vefat eden AKP kurucularından Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın da büyük oğlu ve eski İstanbul Ticaret Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, BURA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı…

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İnci bu yılın başında Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nı (BUVAKIF) kurmuş. Bu kez vakfedenler arasına Murat beyin kardeşi ve eski MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Yalçıntaş girmiş. BOUN'da 1978 yılından bu yana faaliyette olan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın (BÜVAK) alternatifi olarak kurulan BUVAKIF'ın kadrosuna yakından bakmak gerekecek.

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Yalçıntaş soyadından devam edelim… Tosyalı Holding Katar ortaklı BMC'nin çoğunluk hisselerini geçen yıl Ethem Sancak'tan devralmıştı. Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetim kurulunda yer alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kurumsal temsiliyetini dışarda tutarsam, TVF'nin 5 kişilik yönetim kurulunda tek “sermayedar” Tosyalı…

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Yalçıntaş şirkette hisselerin el değiştirmesiyle birlikte, bünyesinde Tank Palet Fabrikası'nın yer aldığı BMC'ye genel müdür olarak atandı. BMC'nin hissedarları arasında olduğu Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) da yönetim kuruluna girdi. Murat Yalçıntaş aynı zamanda İlim Yayma Vakfı üyesi. Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde…

İş hayatı ile akademik yolculuğu at başı giden Yalçıntaş soyadının AKP'ye yakın kurumlarda “bulunmaz Hint kumaşı” muamelesi gördüğünü söylememde sakınca yok.

Mezunlar sessiz kalmadı… Boğaziçi Üniversitesi'nin bundan 50 yıl önce kuruluşu için, bugün kurtuluşu için mücadele ediyorlar



Direnişin ve özlemin kitabını yazdılar

İstanbul Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kurduğu sosyal demokrat “Öğrenci Birliği” özerk üniversite mücadelesini sürdürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) akademisyenleri, öğrencileri, emeklileri, çalışanlarıyla sürdürülen 500 günlük direniş ve daha kaliteli eğitim için verilen yarım asırlık özerk üniversite mücadelesi kitapta toplandı. Bebek sahilinden Ulus'a kadar uzanan Robert Koleji arazinin Hazine'ye geçirilmesi, aynı yerde BOUN kurulması için verilen mücadele, anılar, değerler hepsi bir arada…

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Bugün bankacılık, tarım, sanayi alanında faaliyetleriyle tanıdığımız iş insanları Mehmet Yaltır, Ekrem Ekinci, Burhan Karaçam, Ali Aynacı'dan dönemin “Öğrenci Birliği” önderleri ile buluşuyoruz. Nuri Çolakoğlu ve Aytaç Demirci'nin kaleme aldığı “Boğaziçi'nde Yanan Meşale” kitabından sayfalar çeviriyoruz…

Anılarını, umutlarını dökmüşler her bir satırına…

BOUN Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü profesörlerinden Mine Ender ve Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz; son bir yılda üniversite yönetimine ve Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) açtıkları 20 kadar davanın sürdüğünü söylüyor. BOUN akademisyenleri, 13 Mayıs 2022 itibarıyla rektörlük binasına sırtlarını dönerek tuttukları 337. nöbeti devirdiler. Nöbetleri 2 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun BOUN'a rektör olarak atanmasıyla başladı. BOUN'da bugün verilen “özerk üniversite” mücadelesinin bir benzeri, artık hiçbiri hayatta olmayan “sağ siyasetin” simge liderleri Süleyman Demirel, Alpaslan Türkeş ve Necmettin Erbakan tarafından kurulan 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde ODTÜ'de yaşanmıştı. Okurlarım hatırlayacaklar, yazmıştım… Geçen yıl mezunların bastırdığı Prof. Dr. Uğur Ersoy'un “ODTÜ'de Hasan Tan Dönemi 1976-1977 Krizi” başlıklı kitabı, ODTÜ'de 9 ay süren boykotu anlatır…

Araziyi kap da gel

BOUN'un Kurucu Rektörü Aptullah Kuran tarafından 1978 yılında öğretim elemanları ve öğrencilere destek sağlamak; eğitim-araştırma faaliyetlerine kaynak yaratmak üzere kurulan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı varken, üniversitenin hangi ihtiyacından dolayı BUVAKIF kuruldu? Hadi cevap arayalım…

AKP uygulamalarına itirazı olan dilekçelere, 450 akademisyenden 365'i imza veriyor. Nitelikli bir devlet okulu olan BOUN kimliği ile AKP'yi bu kadar karşı karşıya ne getirmiş olabilir? Tamam zamanında BOUN'da öğretim görevlisi olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu dekan seçtirilmedi.

Hepsi bu olamaz…

Prof. Dr. Ender, “Boğaziçi'nde Yanan Meşale” kitabının 183 sayfasını açıyor. 8 Eylül 2021 tarihli Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün kararına dikkat çekiyor: “Üniversitenin en çalkantılı döneminde, üniversite ve yakın çevresinin bir bölümü ‘nitelikli koruma alanı', bir bölümü de ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına' dönüştürülmüş. 1. Derece Derece Sit Alanı olmaktan çıkarılmıştı. Böylece kulübe dahi yapılamaz statüdeki bir arazi, bina yapılabilir statüsüne getirilmiş oldu.” Vakıflar şirketler kurup ekonomik faaliyet sürdürebilir, inşaatçılık yapabilir v.s…

Eksik olan bu mu acaba?

Sen ben bizim oğlan

Boğaziçi Üniversitesi'nin AKP kimliği BUVAKIF'ta vücut buluyor. İnci'nin atadığı, Rektör Yardımcısı ve BOUN bünyesinde yeni açılan İletişim Fakültesi Dekan Vekili Gürkan Selçuk Kumbaroğlu ile Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Fazıl Önder Sönmez… Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve BOUN Genel Sekreteri Topal… BURA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi; AKP'nin sivil toplum kuruluşları TÜRGEV ve KADEM üyesi olmasının yanı sıra AKP Kadın Kolları MKYK üyesi de olan AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat… BURA üyesi sanayici Mehmet Altunkılıç…

BURA Başkanı Muhammed Fehim Paluluoğlu… Hepsi burada.