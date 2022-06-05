Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Buğulu cama resim çizenler, çiçekle konuşanlar: Toplaşın

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın (İKSV) 50. yılı “başka bir Türkiye'de” uluslararası buluşmalara sahne olabilirdi.

Ve bir yıl boyunca süren sanatsal ve kültürel etkinliklerden 50. İstanbul Müzik Festivali için de bu yorumum geçerli.

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İKSV 50. İstanbul Müzik Festivali sponsoru Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Asım Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi'nin ev sahipliğinde verilen davetteyim.

Davet mekanı, Borusan'ın Rumeli Hisarı'nda “Perili Köşk” olarak anılan, içinde sürekli sanat eserlerinin sergilendiği Borusan Contemporary'nin de yaşam bulduğu ofis binası…

Borusan bu binada uzun süreli kiracı…

78 yıllık şirket kendine Boğaz'da bir bina dikememiş mi?

Evet dikmemiş, çünkü taşların şahitliği hiç eskimez!

İçinde bulunduğumuz mekan rantı değil, sanatı fısıldayacak gelecek kuşaklara…

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İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Hamedi'ye de aynı soruyu yöneltiyorum:

Bu yıl festivale uluslararası sanatçılardan katılım ne ölçüde oldu?

Pandemi sonrası uluslararası sanat çevrelerinde yaşanan hareketliliğin Türkiye'ye yansıması olacak mı?

Merakım bunlar…

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Her ikisi de “Sanatçıları İstanbul'a getirmekte çok zorlandıklarını” söylüyor.

Sanatçılardaki çekincenin nedenlerini tahmin etmek güç değil…

Dünya gündemini meşgul eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye iç savaşı İstanbul'un hiç de uzağında yaşanmıyor.

AKP iktidarının “yandaş” eleğinden geçmek de tercih edecekleri bir durum olmuyor haliyle….

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Oysa 28 Mayıs'a gitseler, Mor ve Ötesi'nin konserini izlemeye gelen 35 bin kişinin doldurduğu İnönü Stadı'ndan (Vodafone Park) yayılan enerjiyi hissetseler: Gezi davasından tutuklu çevrecilere selam duran özgürlük, adalet ve eşitlik ruhunu yakalasalar…

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Ya da ünlü piyanist Fazıl Say'ın doğayı korumaya yönelik farkındalık yaratmak amacıyla Tunceli Ovacık'ta Munzur Nehri kenarında verdiği konseri görseler…

Kendisine eşlik eden Serenad Bağcan'ın seslendirdiği Türkçe, Zazaca türkülere kulak verseler…

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Sanat zor zamanların ilacıdır ve de yükselen değeridir.

Savaşlarda, çatışmalarda, hastalıklarda, yasaklarda, yokluk-yoksunluklarda sanat ve kültür yolculuğu durmuyor.

“İKSV 50 Yıldır Burada” filmi hazırlamış: Size sesleniyor:

“Manzara görünce duranlar– Buluttan şekil çıkaranlar– Deniz kabuğu toplayanlar– Yağmurdan kaçmayanlar– Şarkı bitmeden inmeyenler– Eski yeni demeyenler– Aklına o film gelenler– Buğulu cama resim çizenler– Tutulanlar–tutanlar–tutunamayanlar– Geçmişe takılanlar; gelecekte yaşayanlar– Çiçekle konuşanlar…”

Meksika'da fabrikatör

Her ikisi de artık hayatta olamayan Türkiye'nin önde gelen sanayici, üretici gruplarından Eczacıbaşı'nın kurucusu Dr. Nejat Eczacıbaşı liderliğinde ve Borusan Holding kurucusu Asım Kocabıyık desteği ile 1972 yılında İKSV kuruldu.

Bülent Eczacıbaşı, Perili Köşk'teki davette, “Bundan 50 yıl önce, henüz büyük bir konser salonu, hatta bir konser piyanosu dahi olmayan bir şehirde, uluslararası bir festival yapma fikriyle başlayan bir festival” olarak tanımlıyordu bu yolculuğu…

Festival 2'nci kuşakla etkinliklere devam ediyor.

Asım Kocabıyık'ın oğlu ve Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık yılın önemli bölümünü Amerika'da geçirdiği için 50. yıl davetinde yoktu.

Halası Hamedi ile birlikte Borusan Holding yönetim kurulu üyesi Levent Kocabıyık oradaydı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (DEİK/TAİK ) ABD'de kurduğu Teksas Eyalet başkanlığını da sürdüren Kocabıyık ile Amerika'daki çalışmalarını konuşuyoruz…

Meksika'da 2014 yılında faaliyete geçen boru fabrikası Borusan Mannesmann, Amerika'da en büyük sanayi yatırımı yapan ve hakim hissedarı (yüzde 73.4 Borusan) Türk olan uluslararası bir şirket.

ABD'nin önde gelen sektör dergilerinden American Metal Market tarafından 3 kez “Yılın En İyi Boru Üreticisi” ödülü alan ve Romanya'da üretimini sürdüren Borusan Mannesmann, 2022'de 600 milyon dolar ciro hedeflediğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığını, Asım Kocabıyık'ın kızı Nükhet Hanım'ın eşi ve Atatürk'ün ilk Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen'in adını taşıyan torunu sürdürüyor.

Amerika'da kaya gazı iletiminde kullanılmak üzere boru üreten Meksika fabrikası, çeşitlenmeyi planlarına aldı.

1944 yılında demir-çelik ve tarım ürünleri ticareti yapmak üzere kurulan Borusan, 1976'da Gemlik'te kurduğu çelik boru fabrikasına yeni yatırımlara devam ediyor.

1983 yılında yaptığı Gemlik Liman yatırımı ile de deniz taşımacılığında hem bölgede, hem de Türkiye'de Tosyalı Holding gibi güçlü rakipleriyle rekabet sürdürüyor.

Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar'ın 2022-2024 döneminde hedeflediklerini belirttikleri 12 milyar TL'lik yatırımın yüzde kaçı Türkiye'ye yapılacak?

Özeti şu ki; Borusan sanat ve kültürle yoğrulan genlerine çelikten bir zırh örmüş!

Ukrayna Türk gemilerini canlı kalkan olarak mı kullanıyor?

Pandemi sonrası dünya gündeminde ağırlıkla yer alan enerji ve gıda arz güvenliği, yükselen fiyatlar Rusya-Ukrayna savaşını sıcak tutuyor.

İlk sorumuz: Ukrayna limanlarında mayın tehdidi altında “alıkonan” 22 Türk gemisi ne zaman Karadeniz'e hareket edebilecek?

Sektörden hiç bir tepki duymuyoruz. Sanki 22 gemiyi cami avlusunda bulmuşlar…

Öğreniyorum ki konu oldukça siyasi. “Ukrayna sahillerinde konuşlanan Türk gemilerini canlı kalkan olarak kullanıyor” deniliyor.

Rusya Batılı ülkeler tarafından, Avrupa'nın “ekmek sepeti” olarak anılan Ukrayna'nın silolarında bekletilenn 25 milyon ton tahılın ihracatını engellemekle suçlanıyor.

Suçlama bununla da kalmıyor; Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çalarak, bunları Türk gemileriyle Karadeniz üzerinden ihraç pazarlarına gönderdiği iddiaları da ciddi ciddi dile getiriliyor.

Asıl tehlike Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarına döşenen 420 adet mayın…

Bu mayınlar temizlenmeden Karadeniz risk altında…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karadeniz'de mayın temizleme konusunda ortak hareket edeceklerini açıkladı.

Türkiye tün bu sorunların BM çatısı altında çözülebilmesi için bir yandan diplomasi yürütüyor.

Öbür yandan Suriye iç savaşının bakiyesi konumunda bulunan ve KKTC, İsrail, Mısır, Libya, Tunus doğalgaz rezervleri bulunan Doğu Akdeniz; Yunanistan'ın bayrak açtığı Ege; Türkiye ender yaşanabilecek bir süreçten geçiyor.

Ege, Karadeniz, Akdeniz; üç denizde aynı anda sorun yaşanıyor; belki de aynı anda hepsi birden çözülecek.