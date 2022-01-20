Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Elektriği kim yaktı?

Türkiye'de şu anda hiçbir çatı yok ki altında elektriğe gelen yüklü zam konuşulmasın…

Enerji yatırımcısı ise “öngülebilirlik” arıyor. Japon, İtalyan ve Alman enerji yatırımcılarının masalarının üzerinden hukuk dosyaları eksik olmuyor.

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31.08.2013 tarihi itibarıyla 21 bölgenin elektrik dağıtımının TEDAŞ'tan özel sektöre devri tamamlandı.

Elektrik dağıtım firmaları abonelerine sattığı elektriği EÜAŞ'tan alıyor.

Devletten kaça alıyorlar, halka kaça satıyorlar; aradaki makası nasıl belirliyorlar? Hep tartışma konusu…

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Elektrik dağıtım firmaları gelecek 5'er yıllık yatırım ve gelir bütçelerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) onaylatıyorlar.

Fiyatı da EPDK belirliyor.

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Sektör 2011-2021 Haziran dönemi ile 75 milyar TL yatırım yapmış. Bu tutar önceki dönem 50 milyar TL, 2011-2015 başlangıç döneminde 25 milyar TL'ydi…

Firmaların önümüzdeki 5 yıl için taahhüt ettikleri yatırım tutarı da 75 milyar lira…

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EPDK'nın belirlediği “dağıtım hizmet bedeli” halkın elektrik faturasına yansıyor. Elektrik dağıtım firmaları “Yapılan zamlar bizim cebimize girmiyor” diyorlar. 2022 başında elektrik dağıtım hizmet bedeli belirlenirken, “ne hikmetse” lisanssız güneş enerji santralı (GES) yatırımcıları kurban seçildi. Çoğunluğu GES yatırımcısı olan lisansız yenilenebilir elektrik üreticileri, yeni yıla yüzde 398 zamla uyandı. Onlara bu kadar zam gelmeseydi artan maliyet hangi kesime yüklenirdi; sanayiye mi, tarıma mı, meskenlere mi; aydınlatmaya mı?

Daha karanlık günler geçireceğimiz kesin. Elektrik dağıtımı yapan şirketler, bölgeler ve nüfusları şöyle:

– CENGİZ-KOLİN/BEDAŞ-AKDENİZ-ÇEDAŞ

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) İstanbul Avrupa Yakası; nüfus 9.162.919

AKDENİZ EDAŞ (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.) Antalya, Isparta; nüfus 3 milyon.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.– Sivas, Tokat, Yozgat; nüfus 1.6 milyon.

– LİMAK/ULUDAŞ UEDAŞ

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.– Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova; nüfus 4.6 milyon.

4 elektrik dağıtım bölgesi için 2010 ve 2012 yıllarında düzenlenen ihaleleri, Cengiz-Limak-Kolin (CLK) Enerji ortaklığı almıştı.

Uludağ 2016 yılında CLK ortaklığından ayrılan Limak'ta kaldı.

Limak Enerji, UEDAŞ'ı İngiliz yatırım fonu ACTIS'e satmak üzere geçen yıl başlattığı görüşmeleri sürdürüyor.

– ALARKO-CENGİZ/ MEDAŞ

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.– Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Kırşehir; nüfus 3.5 milyon.

– ENERJİSA/TOROSLAR-BAŞKENT-AYEDAŞ

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.-Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis; nüfus 7.8 milyon.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.– Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Çankırı ve Bartın; nüfus 7 milyon.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.– elektrik dağıtımı bölge nüfusu 5 milyon.

Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un eşit oranda ortak olduğu Enerjisa hisselerinin yüzde 20'si borsada işlem görüyor. Enerjisa üç bölgede faaliyet gösteriyor.

– EKSİM HOLDİNG/ DİCLE EDAŞ

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.– Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt; nüfus 5.5 milyon.

– BEREKET ENERJİ/GEDİZ -AYDEM

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.– İzmir ve Manisa'da; nüfus 5.4 milyon.

Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.– Aydın, Denizli ve Muğla; nüfus 3 milyon.

– AKENERJİ/SEDAŞ

Elektrik Dağıtım A.Ş.– Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu; nüfus 3.2 milyon.

Akenerji'nin yüzde 20.43'ü Akkök Holding'e, yüzde 16.93'ü Akkök Holding iştiraklerinden Akarsu Enerji Yatırımları'na, yüzde 37.36'sı genel merkezi Çek Cumhuriyeti'nde bulunan Cez Energy'ye ve yüzde 25.28'i de diğer ortaklara ait.

– ÇALIK HOLDİNG/YEDAŞ

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.– Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop; nüfus 3 milyon.

– ÇALIK HOLDİNG-KİLER HOLDİNG/ARAS EDAŞ

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.– Erzurum, Ağrı, Kars, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt; nüfus 2.2 milyon.

– ZORLU ENERJİ/OEDAŞ

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.– Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak ve Bilecik şehirlerine hizmet veriyor. Elektrik dağıtımı yapılan bölge nüfusu 2.6 milyon.

– TÜRKERLER/VEDAŞ

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.– Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ye hizmet veriyor. Elektrik dağıtımı yapılan bölgenin nüfusu 2 milyon.

– AKSA ENERJİ/ÇORUH EDAŞ-FIRAT

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.-Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'ye hizmet veriyor. Nüfus 1.8 milyon.

FIRAT EDAŞ (Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.) Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de 1.6 milyon nüfusa hizmet veriyor.

– KİPAŞ/AKEDAŞ

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. -Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaklaşık 1.6 milyona hizmet veriyor.

– IC İÇTAŞ/TREDAŞ

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.-Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de 1.6 nüfus bulunuyor.

– KAYSERİ BELEDİYESİ/KCETAŞ

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.– Kayseri Büyükşehir Belediyesi şirketi.

Kayseri'de nüfus 1.3 milyon.