İBB Swissotel arazisini satışa çıkarıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2032 yılında üst kullanım hakkı kiralama süresi dolacak, 65 bin metrekarelik Swissotel The Bosphorus arazisini satmaya hazırlanıyor.
AKP'li İBB yönetimi, Anadolu Japon Turizm'e 45 yıllığına kiralanan Swissotel arazisini 2010 yılında iki kez ihaleye çıkarmıştı.
Dönemin CHP'li İBB Meclis üyelerinin açtığı davalar sonucu ihale iptal edildi.
Bugün CHP'li İBB yönetimi, AKP'li İBB Meclis üyelerinin desteği ile aynı arazinin “satış görüşmelerini” tamamladı.
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Dolmabahçe Sarayı sırtlarında İstanbul'un en kıymetli arazisinin 35 yıllık serüveni…
İBB'nin mülkiyetindeki söz konusu arazisinin üst kullanım hakkı, 1988 yılında yap-işlet-devret modeliyle ihaleye açılmıştı.
İhaleyi Türk-Alman-Japon ortaklı Anadolu Japan Turizm A.Ş. kazanmıştı.
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Anadolu Japan Turizm A.Ş, 600 odalı Swissotel The Bosphorus yatırımını tamamladı ve 1991 yılında hizmete açtı.
Anadolu Japan Turizm A.Ş'nin İBB'ye ödeyeceği kira bedeli, Swissotel'in yıllık cirosunun yüzde 7'si olarak belirlenmişti.
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2009'da dönemin AKP'li İBB yönetimi, arazinin satışına karar verdi.
2010'da 420 milyon TL muhammen bedelle açılan ilk ihale iptal edildi. İkinci kez düzenlenen ihaleyi, 422 milyon TL teklif eden Anadolu Japon Turizm A.Ş. kazandı.
Parayı ödedi, tapuyu aldı.
Aynı süreçte dönemin CHP'li İBB Meclis üyeleri “rekabet şartları” oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal yoluna gitti.
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İstanbul 7. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.
Özyeğin'in şirketi mahkeme kararını temyize götürdü.
Danıştay 13. Dairesi'nin yerel mahkemenin kararını onamasıyla dava İBB lehine sonuçlandı.
Mart 2014'te ihalenin iptal kararı kesinleşti.
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Uluslararası otel zinciri AccorHotels Grup markalarından 5 yıldızlı Swissotel'i Türk turizmine kazandıran Özyeğin, 2015 yılında İBB'ye “denkleştirme ve tazminat davası” açtı.
Mahkeme İBB'nin Özyeğin'den tahsil ettiği 422 milyon TL ihale bedelinin, 896 milyon TL olarak geri ödemesine hükmetti.
İBB 2020 yılına kadar parayı ödeyip, tapuyu geri almadı.
Hukuksuz yapılan ihalenin iptaliyle İstanbul'un sırtına yüklenen 474 milyon liralık borç katlanarak bugünlere gelindi.
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27 Haziran 2019'da İBB Başkanlığı makamına oturan Ekrem İmamoğlu'nun ekibi Özyeğin ile pazarlık süreci başlattı.
Kasım 2021 tarihli İBB Meclis Toplantısı'nda “İBB Başkanlığına Anadolu Japan Turizm şirketi ile görüşme yetkisi” verildi.
Yıllardır İBB'nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin bile ilçe belediyelerine devredilmesi yönünde oy kullanan AKP'li İBB Meclisi üyelerinin, öneriye tam destek vermesi dikkat çekiciydi.
İBB ile kiracı şirket arasında varılan anlaşmaya itirazı olan CHP'li üyelerin bir kısmı Swissotel arazinin görüşüldüğü İBB Meclis oturuma katılmamayı tercih etti.
CHP'li kaynaklarım, pazarlık sürecinin “yetkisiz ve sorumsuz” İBB Başkan danışmanlarından Yalçın Öner tarafından yürütülmesini de eleştiriyorlar.
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İBB yönetimi ve Anadolu Japon Turizm arasında varılan anlaşma maddeleri şöyle:
– Özyeğin arazinin tapusunu İBB'ye devredecek
– İBB'nin Özyeğin'e borcu 1 milyar 240 milyon TL olarak revize edilecek
– Borç ödenene kadar arsa üzerine Özyeğin lehine ipotek konulacak
– 360 gün içinde arazinin satışı gerçekleşecek.
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İmamoğlu'nun önümüzdeki mayıs ayında toplanacak İBB Meclis'inden “Swissotel arazinin satışı” için izin istemesi bekleniyor.
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Arazinin üst kullanım hakkı önümüzdeki 11 yıl daha “bir şirketin” üzerindeyken yapılan ihaleye üçüncü bir şirketin girme olasılığı oldukça düşük…
Bu nedenle “rekabet koşulları” dava konusu olmaya aday.
İBB'nin önünde 3 seçenek var.
Birincisi; Özyeğin'e 1 milyar 240 milyon lirayı öder. Özyeğin de arazi üzerine koyduğu ipoteği kaldırır. Özyeğin'den 2032 yılına kadar kira almaya devam eder.
İkincisi; araziyi rekabet şartları oluşturacak şartlarda piyasa değerleriyle satar. Borcunu sıfırlar. Özyeğin de arazi üzerindeki ipoteği kaldırır.
Üçüncüsü; araziyi Özyeğin alır. Borcu ihale bedelinden düşer.
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CHP Grubu'nda arazinin “gerçek değerine” satılacağına ilişkin kaygılar giderilmiş değil.
Arazinin değerini kimler, nasıl, neye göre belirleyecek? İmamoğlu'nun önce CHP Meclis Grubu'nu ikna etmesi gerekiyor.
Özyeğin'in şirketi İmamoğlu “helalleşti” sermaye artırdı
1988 yılında Türk-Japon-Alman ortaklığıyla kurulan Anadolu Japan Turizm A.Ş, 2005 yılında Hüsnü Özyeğin'in patron olduğu Fiba Holding'e geçmişti.
Anadolu Japan Turizm A.Ş, 4 Şubat 2022 tarihli genel kurul kararı ile sermayesini 679.5 milyon liradan 879.5 milyon liraya çıkardı.
Fiba Holding iştiraklerinden Gelecek Varlık Yönetim şirketi de, 15 Nisan 2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) bildiriminde, Yapı ve Kredi Bankası'nın satışa çıkardığı tahsili gecikmiş alacak portföyünde yer alan 422.1 milyon anaparaya sahip 4 bireysel portföy ihalesini kazandı.
İfade edilen rakam ile 2010 yılında Anadolu Japan Turizm'in Swissotel arazi ihalesinde verdiği fiyat arasındaki denklik; İBB ihalesinin eli kulağında olduğu izlenimini uyandırıyor.
İmamoğlu “helalleşti”
İstanbul gibi nüfusu 20 milyona yaklaşan bir metropolün şehrül – emininin siyaset üstü kalması zorunluluk…
Ne var ki AKP'nin arsa rantına dayalı “hizmet kültürü” ile demokratik katılımcılığı referans alan “sosyal devlet” iddiası taban tabana zıtlıklar içeriyor.
Ekrem İmamoğlu böyle bir cenderede, 86 bin kişiyi istihdam eden İBB'de tercihini “AKP'lilerle helalleşmeden” yana kullanıyor.
İBB Genel Sekreterliği'ne AKP iktidarının bankacısı Can Akın Çağlar'ı ataması ilk sinyaldi.
Geçtiğimiz hafta İBB Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Ali Ayçiçek'in yerine, AKP döneminde İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne getirilen mimar Kağan Sürmegöz'ün atanması CHP'li kadroların tepkisini çekiyor.
Sürmegöz, “Gönül Belediyeciliği kazandı-Binali Yıldırım” afişlerini uzun süre indirmeyen birimin başındaydı.
Ayçiçek ise İmamoğlu'nun daveti üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Organize Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Başkanlığı Başmüfettişliği görevinden istifa edip, İBB'ye gelmişti. Yapılan görev değişikliği ile müfettiş olarak bir alt derece ataması yapıldı.
Benzer örnekler çok da yeri gelince paylaşırız.