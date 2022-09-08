Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Memleketin tüm yeşil alanları zaptediliyor

Memleketin en kıymetli yeşil alanları, deniz kıyıları; yağmalanıyor, halk mülksüzleştiriliyor, yoksullaşan halk kentlerin çeperlerine göçe zorlanıyor.

Bütün bu çirkinlikler niye oluyor?

Müteahhitler ve işbirlikçileri kent rantının üzerine konsun diye…

İstanbul'un kentsel mirası Ataköy'deki kıyımı açılan davalarda bilirkişi olarak raporlayan Dr. Ercan Koç “Mahkemeler planları iptal etse de eninde sonunda bu imar planları geçiyor. Kafaya koydular mı yapılıyor” diyor.

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Paranın gücünün kent hakkını çiğnediğini gösteren 3 örnek vereceğim.

Biri, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile AKP'li iş insanı Alpay Tarhan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Kandilli Holding şirketlerinden Sürgü Gayrimenkul'e 25 yıllığına kiralanan Kandilli'nin tek deprem toplanma alanı ve çocuk parkı…

Kandilliler bir yılı aşkın zamandır her hafta pazar günleri “Parkımızı İstiyoruz” diye eylem yapıyorlar.

Mahalle sakinlerinin Vakıflar aleyhine açtığı davalar sürüyor.

Vakıflar park alanındaki tarihi yapıya ilişkin kayıt düşülmemesinin “sehven hata” olduğunu kabul etmesine karşılık, ihale iptal edilmedi. Arsanın karşısında yine tarihi bir yapıyı satın alan Sürgü Gayrimenkul parkın içine daldı bile…

Alpay, restoran işletmesi açmak üzere imar verilen park alanını “dümdüz etti” şimdilik otopark olarak kullanıyor.

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İkincisi; AFAD planları ile e-Devlet sisteminde “Deprem Toplanma Alanı” olarak görülen Teşvikiye'nin tek deprem toplanma alanı, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi arazisi, 1.7 milyar TL karşılığında DAP Yapı'ya verildi.

Yıllar önce bir hayırsever tarafından eğitim amaçlı kullanılmak üzere bağışlanan 60 bin metrekarelik alanı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) devralmıştı.

Mahalle sakinlerinin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Şişli Belediyesi'ne imar planlarının ve inşaat ruhsatının iptal edilmesi için açtığı davalar sürüyor.

Fiyatı 25 ile 85 milyon lira arasında değişen daireleri satın almak için “bir avuç zengin” de gün sayıyor.

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Üçüncüsü Ataköy'e hançer gibi saplanan bir proje.

Malum sahil ile halkın arasına duvar ördüler. Yolsuzluk soruşturmalarını atlattılar.

Sıra geldi 60 yıldır Ataköy konutlarının orta yerinde kalan tek yeşil alana…

İstanbul'da deprem riski yüksek bir bölge olan Bakırköy-Ataköy hattında sığınılacak tek “AFAD Deprem Toplanma Alanı”…

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Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar, “10 yıldır bu alanı korumak için mücadele ediyoruz. Danıştay imar planlarının iptal kararını onadı. Yeniden yapılan plan değişikliği askıya çıktı. Kapı gibi hukuki kararlar yok sayılıyor” diyor.

Projeyi üstlenen yüklenici firma Albatros Turizm ve Otelcilik Şirketi, “Halkımızın yeşil alan konusundaki hassasiyeti kullanılmak isteniyor. Burası hiçbir zaman yeşil ya da toplanma alanı olmadı” açıklaması yapılabiliyor.

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Plan askıya çıktıktan sonra, Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği 2 bin imza toplayarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na “yürütmenin durdurulması” talebiyle dava açtı.

Bunun üzerine Bakanlığın, İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne gönderdiği 19 Ağustos 2022 tarihli cevap dilekçesinde, özel mülkiyete geçen alanla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

“564 ada 14 parsel numaralı taşınmazın Afet ve Acil Durum (AFAD) toplanma alanı statüsünden çıkarılmasının Bakırköy Belediye Başkanlığınca uygun görüldüğü ve sürecin devam ettiği hususları iletilmiştir. Alternatif bir alan belirlendikten sonra ilgili karar Valilik onayına sunulacak.”

Albatros'un iddiasını, Bakanlığın dilekçesi çürütüyor.

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Ataköy 1-2-3-4 Kısım için; İstanbul'da Levent, Ankara'da Saraçoğlu mahallelerinin almış olduğu “kentsel SİT alanı” statüsünü almak için girişimlerde bulunuyorlar.

DP Menderes'in mirasına sahip çıktı

Demokrat Parti'nin 25 yıldır Bakırköy İl Başkanlığı'nı yürüten Müh. Necmettin Dönmez dün, “yürütmenin durdurulması ve plan iptali” talebiyle İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi'ne Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine hazırladıkları dava dilekçesini teslim etti.

Dönmez, DP'nin Ataköy hassasiyetini şöyle anlatıyor:

“Adnan Menderes (DP'nin kurucusu merhum başbakan) 1952'de İstanbul'da ilk toplu konut alanı olarak Ataköy'ü planlıyor. Emlak Bankası bu konutları yapıyor. Bugün Bakırköy ilçesinde toplam 163 bin seçmenin, 40 bini Ataköy'de yaşıyor. Yeni imara açılan yaklaşık 2 bin metrekarelik 14 no'lu parsel, o tarihte hazırlanan planda kreş ve yeşil alan olarak ayrılıyor. Emlak Bankası kapanınca Ataköy'deki tüm gayrimenkulleri TOKİ'ye geçmişti. TOKİ Albatros firmasına sattı. İlk hazırladıkları planda bu alanda 70 metre yüksekliğinde otel projesi vardı. Danıştay planı iptal etti. Plan değişikliğine giden firma yüksekliği düşürdü ve projeyi konut alanına çevirdi. 14 no'lu parselin planını askıya çıkınca öğrendik. Bakırköy ve İBB'nin bile plandan haberi yok.”