Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Yeni zenginleri şarj ettiler

Elektrikli araçlar için 81 ilde, Nisan 2023'e kadar kurulacak 1.575 Yüksek Hızlı Şarj İstasyonu (DC) hedefini tutturmak için, sektöre “görev” verildi. Türkiye'de enerji sektörünün en büyük oyuncuları Koç, Enerjisa (Sabancı-E.ON ortaklığı), Kalyon; toplam 864 şarj istasyonu kurma garantisi vererek işin büyük bölüm üstlendi.

Peşlerinden 96 şarj istasyonu kurulumunu üstlenen Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) geliyor.

Böylelikle, toplam 960 hızlı şarj ünitesi yatırımını 4 firma, kalan 615 istasyonu da 16 firma yapacak.

Bu iş için yeni kurulan şirketlerdeki ortaklıklar ilginizi çekecektir.

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Devletin her biri 90 kW ve üstü kapasiteli yatırımın yüzde 60'ına kadar olan kısmını karşıladığı “programa” katılan firmalar geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yatırıma en düşük devlet katkısı teklif eden firmaları programına aldı.

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Şarj istasyonlarında öncü şirketlerden Zorlu Grubu'nun ZES, EVS Elektrikli Vasıta Sistemleri'nin Sharz.net ve 2011 yılında kurulan Zebra Elektronik'in şarj istasyonları şirketi Voltrun'ın katılmadığı programda; yatırımcı şirketlerin 2023 Mart'ında piyasaya çıkması planlanan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) C-SUV modelinin satış stratejisini desteklemeye “memur edildikleri” anlaşılıyor. Zira verilen bölgeler kârlı-kârsız paçal edilen tüm alanları kapsıyor.

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495 şarj ünitesi ile en büyük kapasite yatırımını Başkent, Toroslar ve Ayedaş Elektrik Dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran Enerjisa'nın iştiraki Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri yapacak. 2'nci sırada 156 ünite ile Koç Holding iştiraklerinden WAT Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret AŞ geliyor.

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Yönetim kurulu başkanlığını; medya patronu ve kamu ihaleleri şampiyonlar liginde yer alan Cemal Kalyoncu'nun yaptığı, batarya hücresi üretmek ve satmak üzere 2021'de kurulan Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırımları 117 ünite ile ilk üçe yerleşti.

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Dördüncü olarak 96 ünite ile TOGG'un iştiraki “Trugo TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri” ağa katıldı.

TOGG'un 5 ortağından Zorlu bu grup içinde de yer almadı.

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Gelelim yıldızı yeni parlayanlara; asıl ilginçlik burada… Mayıs 2022'de 5 milyon TL sermaye ile kurulan Meta Mobilite Enerji, kendine düşen 73 şarj ünitesi yatırımıyla ilk 5'te…

Meta'nın yönetim kurulu; 2019 yılında kurulan e-scooter firması BinBin'in ortakları Üsame Erdoğan, Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Saim Birpınar ile Kadir Can Abdik, Hüseyin Arda Küçük ve Haris Pojata'dan oluşuyor.

Üsame Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni… Emekli İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bahattin Küçük'ün oğlu Arda Küçük de yabancı sayılmaz; Erdoğan'ın “hapishane arkadaşı” ve Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın ağabeyi Hasan Yeşildağ'ın kızıyla evli…

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Devlet desteği alacak firmalardan bir diğeri de yönetim kurulu başkanlığını Sami Aslanhan'ın yaptığı Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik AŞ…

Geçtiğimiz günlerde Aslanhan, alınmadığı bir kamu ihalesinden dolayı Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulunmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu siteme verdiği, “Tweet atacağına dosyana odaklan” tepkisi işe yaramış(!) olacak ki; şarj istasyonu faturası önüne kondu.

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Kontrolmatik toplam 66 şarj ünitesi için 30 milyon 432 bin TL yatırım taahhüt etti. 7 milyon 460 milyon TL'si devlet katkısı alacak.

Yüzde 60 devlet desteğini tavanından epey gerilere gelmiş…

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Aslanhan'ın başkan olduğu yönetim kurulu; Ömer Ünsalan, Burhanettin Koray Tunçalp, Murat Tanrıöver, Bikem Kanık, Murat Özvardar'dan oluşuyor.

Hisseleri 2020 yılından bu yana BIST'te işlem gören Kontrolmatik'teki ünlüyü tanıdınız: Televizyon habercisi Hande Fırat'ın eşi Özvardar…

Özvardar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne parası (yaklaşık 5 milyon dolar) ödenmiş miğfer ve çelik yelekleri teslim etmeyip sırra kadem basan Koray Altınel'e aracılık eden iş insanı.

Ukrayna Büyükelçiliği'nin “dolandırıcılık” iddiası ile 25 Nisan'da Türkiye'ye nota vermesine neden olan Altınel ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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İlgimi çeken bir başka şirket; 2014 yılında Ankara'da kurulan Avos Grup…

27 şarj ünitesi kuracak olan Avos Grup Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Reşitoğlu, Bodrum'da “talan” haberiyle anılıyor.

Veysel beyin “Ekmiş” soyadı, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan 14.9.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile Reşitoğlu olarak yenileniyor. Özelleştirme İdaresi, Bodrum Bitez mahallesinde Hazine'ye kayıtlı 29 dönüm araziyi, 242 milyon liraya Reşitoğlu ve Ömer Emre Kubba ortaklığında kurulan Rekuba İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme AŞ'ye satmıştı.

21 Mayıs 2021'de Ankara'da kurulan Rebuka, 31 Ağustos'ta da arazinin satış ihalesine giriyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın arazide 801 ağacın kesildiğine dikkat çekerek, “Belediyemizce açılan davanın hukuki sürecini yok saydılar” açıklamasının mürekkebi kurumadı.

Ekpet Holding'in 26 yaşındaki yönetim kurulu başkan yardımcısı ve Veysel R.'nun kardeşi Selman Reşitoğlu'na da 18 şarj ünitesi kurulumu verildi.

1994 doğumlu Kubba Gaziantep Medical Park Hastanesi Genel Müdürü, Reşitoğlu kardeşler ise 1990 yılında kurulan bir şirketin varisleri…

Kibar kibar soracağım: “Kim bu delikanlılar?”