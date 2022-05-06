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15 yıl çalışana tazminat hakkı

2006 yılından beri SSK'lıyım. Son 12 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. 21 aylık bebeğim var. İşten ayrılmak istiyorum. 15 yıl çalışana tazminat hakkı olduğunu öğrendim. Acaba tazminat alabilir miyim? Fatoş S.

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesine göre, emeklilik için gereken yaş dışındaki (sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı) şartlarını sağlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bu bağlamda, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan 4/a (SSK) sigortalıları, 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim gününü tamamladıklarında yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamış oluyorlar. SGK'dan alacakları bu durumlarını teyit eden “kıdem tazminatı alabilir” yazısını işverene ibraz ederek kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ise 7000 prim gününü tamamladıklarında ya da 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamış oluyorlar. Buna göre de 7000 prim gününü tamamlayan ya da 4500 prim günüyle 25 yılık sigortalılık süresini dolduran, kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabiliyor.

Sizin öğrendiğiniz “15 yıl çalışana tazminat hakkı” sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlara ilişkin. 2006 sigorta başlangıcınıza göre 7000 prim gününü tamamladığınızda ya da 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduğunuzda emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olur ve kıdem tazminatına hak kazanarak kendi isteğinizle işten ayrılabilirsiniz.

Borçlanma dışında tek seferde prim ödeme usulü yok

Eşim emekliliği için gerekli olan yaşını doldurdu, prim günü eksiği var. 20 ay 4/b kapsamında isteğe bağlı prim ödemesi ile 20 ay eksiğini tamamlıyor. Yalnız biz aylık ödeme yapamıyoruz. Son 3 ayı SSK'lı bir işe girip, kalan 17 ay için tek seferde 4/b prim ödemesini yapıp, emekliliğe hak kazanabilir mi? T.Ş.

5510 sayılı SSGSS Kanunu ile yurtdışında geçen hizmetlerin borçlanılmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'da sayılan sürelerin borçlanılması dışında, sigortasız geçen süreler için toplu prim ödeme usulü yok. Tek seferde (toplu) ödeme yaparak eksik prim günü tamamlanamıyor. İsteğe bağlı prim ödemesi de toplu olarak yapılamıyor, ileriye doğru her ay ödeniyor. 17 aylık eksik primi tek seferde ödeyerek eşinizin emekliliğe hak kazanmasını sağlayamazsınız.