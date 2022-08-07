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Askerlik borçlanmasında 4/a-4/b farkı

Çalışma hayatım boyunca 4/a'lı olarak kayıtlıydım. Sadece son birkaç ay isteğe bağlı sigorta sebebiyle 4/b'li oldum. Askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihimi Eylül 1999 öncesine çekmek istiyorum. Hâlihazırda çalışmadığım için sistem askerlik borçlanmasını 4/b olarak hesaplıyor. Bu durum herhangi bir sıkıntı yaratır mı?

Ümit K.

Borçlanılan askerlik süreleri;

■ Borçlanma başvurusunun yapıldığı tarihteki sigortalılık kapsamında,

■ Sigortalılık sona erdikten sonra borçlanılması halinde en son sigortalılık statüsüne göre,

■ Zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin sigortalılığı sona erdikten sonra borçlanmaları halinde 4/b kapsamında, sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda, zorunlu sigortalılığınız sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim öderken ya da isteğe bağlı sigortalılığınız sona erdikten sonra borçlanmanız durumunda, borçlanacağınız askerlik süresi 4/b kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigorta başlangıcınız, borçlandığınız gün sayısı kadar geri gelir. Ancak prime esas kazançlar geriye götürülen sürelerdeki ilgili aylara mal edilmez, emekli aylığı hesabında sadece prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir.

Borçlanılan sürelerin 4/a kapsamında değerlendirilmesi halinde ise yine sigorta başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür, prime esas kazançlar ise geriye götürülen sürelerdeki ilgili aylara mal edilir. Diğer yandan, borçlanacağınız askerlik süresinin 4/b kapsamda sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi emeklilik statünüzü etkilemez. Yine 4/a statüsünden, geri gelecek sigorta başlangıç tarihinize göre belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak emekli olursunuz.

4500 prim günüyle 25 yılı doldurmalısınız

1965 doğumlu kadınım. 11 Ağustos 2001 tarihinde işe başladım. 3796 gün olarak sigortam mevcut. Ne zaman emekli olabilirim. L. Atalay

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş koşullarını sağlamanız gerekiyor.

Her iki koşul içinde gereken 58 yaşınız 2023 yılında doluyor. Aralıksız prim ödemeye devam etseniz de 7000 prim gününüz, 25 yıllık sigortalılık sürenizden sonra doluyor. Bu durumda emeklilik için 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş koşulları sizin için daha uygun bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Prim gününüzü 4500 güne tamamlayıp, 25 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı 11 Ağustos 2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.