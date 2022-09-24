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Çarşı ve mahalle bekçisi emeklisine ilave ödeme

21 yıl emniyet hizmetleri sınıfı, 4 yıl özel sektör sigorta olmak üzere 25 yıl 3 ay 17 gün hizmetle 2002 yılında emekli oldum. Lise mezunu, çarşı mahalle bekçisiydim. Derece/kademem 2/1, ek göstergem 650. Ek gösterge artışından ne kadar faydalanabilirim? Yandere

Kamuoyunda 3.600 ek gösterge yasası olarak tanımlanan 7417 sayılı yasa ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na eklenen ek madde 85'e göre, millî istihbarat ve emniyet hizmetleri personeli ve subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli/yaşlılık aylığı veya ma­lullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3.600 gösterge rakamının altında olup aylıkları ile birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren her ay aylıkları ile birlikte 1.200 TL tutarında ilave ödeme yapılacak. İlave öde­meden yararlananlara 5434 sayılı Kanun'un ek 81. maddesine göre ödenmekte olan 100 TL'lik ek ödeme ayrıca yapılmayacak.

1.200 TL'lik ilave ödemeden yararlanabilmek için sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışmak da dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak ça­lışmıyor olmak gerekecek. Çalışanlara bu ödeme yapılmayacak.

Vefat edenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri de aynı şartlar dikkate alınarak, aylık bağlama oranlarında ilave ödemeden yararlandırılacak. Ocak 2023'te bir işte çalışmıyor olursanız, size de emekli aylığınızla birlikte 1.200 TL ilave ödeme yapılacak.

Yurt dışı çalışması devam ederken emekli aylığı bağlanır mı?

4 yıl kadar önce savunma sanayinde çalışırken şirketimden istifa ederek Almanya'ya taşındık. Şu anda Almanya'da uzay sektöründe çalışıyorum. Türkiye'deki toplam prim gün sayım 7.386 ve ilk sigortalılık tarihim 1995. Yani EYT'li olarak Almanya'ya geldim.

Yeni çıkacak yasa ile Almanya'da çalışırken emekli maaşı almam mümkün olacak mı? Yoksa Türkiye'den emekli aylığı alabilmek için çalışma hayatımı tamamen bitirmem mi gerekiyor? Almanya'da emeklilik yaşı 67, dolayısıyla 67 yaşına kadar beklemem mi gerekecek? M. K.

SGK'nın bu konudaki görüşü birkaç kez değişti. SGK, son olarak 17.09.2021 tarih ve 2021/32 sayılı Genelgesi ile yanlıştan döndü ve “Sözleşmeli/sözleşmesiz ülke ayrımı yapılmaksızın Ekim 2008'den önce sigortalı olup, bu tarihinden sonra sigortalı hizmeti olup olmadığına bakılmaksızın 5510 sayılı SSGSS Kanununun geçici 2. maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananların yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilmeyeceği” şeklinde görüş değiştirdi.

Sigorta başlangıcınız Ekim 2008 tarihinden önce olduğundan, sadece Türkiye'deki prim günleriniz esas alınarak emekli olmaya hak kazanmanız halinde, emekli aylığı alabilmeniz için yurt dışındaki çalışmanızı sonlandırmanız gerekmiyor. Emekliliğiniz için gereken koşulları sağladığınızda, aylık bağlanması için başvuruda bulunabilirsiniz. Durumunuzu olası EYT yasası açısından değerlendirebilmek için ise en azından yasa taslağının ortaya çıkması gerekiyor.