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Doğum borçlanmasıyla emekli olabilir miyim?

10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. Bu güne kadar doğum borçlanmam hariç 2.194 gün sigorta primim yatmış gözüküyor. Şu an çalışmıyorum. İki çocuk annesiyim. Doğum borçlanmamı yatırdığım takdirde emekli olabilir miyim? Emekli olur isem kaç yaşında olurum? EYT çıkarsa benim de yararlanıp erken emekli olma durumum var mı? N. Metin

1 Kasım 1989 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5.375 prim günü ve 46 yaş; yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3.600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabisiniz.

Normal emekliliğiniz için gereken 20 yıllık sigortalılık süresi ile 46 yaş şartlarını sağlamışsınız. 5.375 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız. Ancak iki çocuk için 720'şer günden 1.440 gün borçlanabilseniz de borçlanacağınız süreler 5.375 günü tamamlamaya yetmiyor. İlave prim ödemeniz gerekiyor.

Yaştan emekliliği tercih etmeniz durumunda ise prim gününüzü 3.600 güne tamamlayıp, 58 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz bir çalışma taslağı bile kamuoyu ile paylaşılmadığından, EYT'liler için öngörülen emeklilik koşulları konusunda da bir veri yok. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız. Ancak EYT'li sayılmak için yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmak gerekiyor. Siz ise yaş koşulunu zaten sağlamışsınız, prim gününüz eksik. Bu nedenle EYT açısından durumunuzu ancak yasa çıktığında sağlıklı olarak değerlendirmek

mümkün olabilir.

Eşim 3.600 günle emekli olabilir mi?

Eşim 26 Eylül 1974 doğumlu. Aralık 1995'te sigorta başlangıcı, toplam 2.000 gün civarı prim ödemesi var. Ev hanımı olup çalışmıyor. Bir kızımız var. Eşim 3.600 günle emekli olabilir mi, şartları nedir? Bizim bilmediğimiz sizin önereceğiniz bilgi varsa da bizimle paylaşır mısınız? Aptullah B.

Eşinizin sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan, 3.600 prim günüyle 58 yaşını dolduracağı 26 Eylül 2032 tarihinde 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilir.

Eksik prim gününü tamamlamak için kızınızın doğum tarihinden itibaren iki yıl içinde kalan çalışmadığı (prim ödenmemiş) süre için doğum borçlanması yapabilir. 1.230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir.

Dikkat etmeniz gereken husus, doğum nedeniyle borçlanacağı sürelerin 4/a (SSK) kapsamında sigortalılık süresi sayılmasını sağlamak. Bunun için de doğum borçlanmasını isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeye başlamadan yapmalısınız.

Eşim 4.500 günle kaç yaşında emekli olabilir?

Eşimin 2006 yılında sigorta girişi ve 4.500 prim günü var. Yaşça ne zaman emekli olabilir? Selahattin A.

Eşinizin 4/a (SSK) statüsünden 4.500 prim günüyle emekli olabilmesi için ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresi ile 58 yaşını doldurması gerekiyor. 25 yıllık sigortalılık süresi 2031 yılında doluyor. Doğum tarihini belirtmemişsiniz. 25 yıllık sigortalılık süresi ile 58 yaşından en son hangisini doldurur ise o tarihte emekli olmaya hak kazanır.