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Ek göstergeden yararlanmak için ne zaman emekli olmalıyım?

1/4 derece/kademede görev yapan bir öğretmenim. 2023 Ocak ayında emekli olduğumda 3.600 ek göstergeden yararlanabilecek miyim? Yararlanmam için ne zaman emekli olmalıyım? Bekir K.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak genel olarak yürürlüğe girdi. Ancak öğretmenlerin 3.600 ek göstergesi ile ilgili maddesi 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Emekli aylığı açısından emeklilik tarihinin önemi bulunmuyor. Zira ek gösterge artışından, koşulları sağlayan emekli öğretmenler de yararlanacak. Ancak emekli ikramiyesi açısından durum farklı.

Memurlar için aybaşı her ayın 15'i olduğundan, istekle emekli olanların emekli ikramiyelerinin hesabında 3.600 ek göstergenin esas alınabilmesi, diğer bir deyişle 3.600 ek göstergeden yararlanabilmeleri için 3.600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği 15 Ocak 2023 tarihinden sonra emekli olmaları gerekiyor. Bu bağlamda 15 Ocak 2023 tarihinden sonra emekli olduğunuzda, emekli ikramiyenizin hesabında 3.600 ek gösterge dikkate alınır.

İstekle emekli olursam ikramiye farkı alabilir miyim?

33 yıllık öğretmenim. 2022 yılı Temmuz ayında isteğe bağlı emekli olmak istiyorum. 2023 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olan 3.600 ek göstergeden ikramiye farkı alabilir miyim? Tahir K.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak ikramiye farkı ödemesi, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara yapılıyor.

Temmuz 2022'de kendi isteğinizle emekli olursanız, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3.600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı alamazsınız.

Memuriyet sürem için ikramiye alabilir miyim?

1980 doğumluyum. 1997 yılında devlet memuru olarak başladığım TCDD'den yıpranma payı ile 25 yılı tamamlayıp 2019 yılında kendi isteğim ile ayrılıp özel sektöre işçi statüsünde geçiş yaptım. Halen de 3 yıla yakın zamandır çalışıyorum. TCDD'de çalıştığım süre için tazminat alabilir miyim, şayet alabilirsem ne zaman alabilirim? Tazminat tutarı o günkü şartlarda mı belirlenir yoksa ayrıldığım tarih olan 2019 yılında belirlenen tutarı mı alırım? Hamdi S.

Diğer sigortalılık statülerinde de (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olan ve hizmet süreleri birleştirilerek emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen çalışmaları karşılığı emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyetlerinin 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

Bu bağlamda, emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olanlar, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Memuriyetten ayrıldığınızda yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamış olduğunuzdan, memuriyette geçen hizmet süreniz için ikramiye alırsınız.

İkramiyeniz, memuriyetten ayrıldığınız tarihteki derece ve kademeniz ile emekli olacağınız tarihteki memur maaş katsayıları esas alınarak hesaplanır ve emekli aylığınız bağlandığında ödenir.