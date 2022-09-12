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Emeklilik başvurusu için 2022 Kasım mı 2023 Ocak mı avantajlı?

4/a prim günüm 8.609. Yıl olarak sigortalılık süremi doldurdum. 8 Kasım 2022 tarihinde de yaşımı doldurarak emekliliğimi hak ediyorum. Emeklilik için 2022 Kasım ayında mı yoksa 2023 Ocak ayında mı başvuru yapayım? Hangisi benim için daha avantajlı olur? Sebahat Aygün

Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi yoksa sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için esas alınan parametrelerden biri içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri içinde bulunulan yılın tüketici enflasyon oranı ile ülkenin büyüme oranına göre ortaya çıkacak olan güncelleme katsayısı.

Bu bağlamda karar için 2022 yılı güncelleme katsayısının, 2022 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla kıyaslanması gerekiyor.

Emekli aylıklarına 2022 yılında yapılan zam oranı belli. Yılbaşında yüzde 25.47, temmuzda yüzde 42.35 olmak üzere toplam yüzde 78.61.

Yılsonu enflasyon ve büyüme oranları ise henüz belli değil. Tüketici enflasyonu ağustos ayı itibarıyla (8 aylık) yüzde 47.85, yıllık yüzde 80.21 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 2022 tüketici enflasyon oranı yıllık yüzde 65, TC Merkez Bankası'nın öngörüsü yüzde 60. OVP'de öngörülen büyüme oranı yüzde 5.

Enflasyon öngörülerine göre 2022 yılında emekli olmak daha avantajlı gözüküyor. Ancak emekliliği hak edeceğiniz kasım ayında eylül ve ekim enflasyon oranları da belli olur ve karar verme açısından durum biraz daha netleşir.

Ücret ve tazminat alacaklarında zaman aşımı

2004 yılında emekli oldum, 2006 yılında da emekli olduğum firma iflas etti. Haklarımı ve maaşımı alamadan işsiz kaldım, birkaç ay sonra başka bir işe girdim. İflas eden ve ortadan kaybolan firmadan emekliliğe dair hiçbir ödeme alamadım. Merak ettiğim, bunca yıl geçmesine rağmen, geçmişe dönük alacaklarım olabilir mi? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Sibel Kuşoğlu

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıl. Çalıştığınız firmanın iflası nedeniyle işsiz kaldığınız tarihte yürürlükte olan yasa hükmüne göre, kıdem tazminatına hak kazanıldığı tarihten itibaren on yıl içinde talep edilmesi gerekiyordu. On yıl içinde talep edilmeyen kıdem tazminatı zaman aşımına uğruyordu. Sonuç itibarıyla, firma zaten ortadan kaybolmuş. Dolayısıyla aleyhine dava açabileceğiniz bir muhatap yok. Muhatap bulsanız da zamanaşımı nedeniyle talebiniz reddedilir.