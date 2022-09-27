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Emeklilik başvurusu için 2022 mi 2023 mü avantajlı olacak?

Şuan işsizlik ödeneği almaktayım ve 03.09.2022 tarih itibarıyla emeklilik için gerekli tüm koşulları sağlamış bulunmaktayım. Sizin değerli yazılarınızdan her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Öğrendiklerimizden bazıları hakkında yine değerli görüşlerinize ihtiyaç duymaktayım. İlk sorum, emeklilik müracaatı için 2022 mi 2023 mü daha avantajlı olacak? 2023 yılında müracaat etmenin bana 4 aylık maaş kaybına neden olacağı da başka bir sonuç oluşturuyor. Diğer sorum, emeklilik için bu ay müracaat edince 5 Ekim'de ödenecek eylül işsizlik ödeneğini hak edip etmediğim konusunda olacaktır? Hakan U.

Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi yoksa sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için esas alınan parametrelerden biri içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğeri içinde bulunulan yılın tüketici enflasyonu oranı ile ülkenin büyüme oranına göre ortaya çıkacak olan güncelleme katsayısı.

Karar için 2022 yılı güncelleme katsayısının, 2022 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla kıyaslanması gerekiyor.

Güncelleme katsayısının (2022 yılı tüketici enflasyonu ve büyüme oranının), 2022 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranından büyük olması halinde 2023 Ocak ayında, küçük olması halinde ise 2022 Aralık ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.

Emekli aylıklarına 2022 yılında yapılan zam oranı belli. Yılbaşında yüzde 25.47, temmuzda yüzde 42.35 olmak üzere toplam yüzde 78.61.

Yılsonu enflasyon ve büyüme oranları ise henüz belli değil. Tüketici enflasyonu Ağustos ayı itibarıyla (8 aylık) yüzde 47.85, yıllık yüzde 80.21 olarak gerçekleşti.

Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 2022 tüketici enflasyon oranı yıllık yüzde 65, büyüme oranı yüzde 5. TC Merkez Bankası beklenti anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi yüze 67.73, büyüme beklentisi yüzde 4,8.

Enflasyon öngörülerine göre, 2022 yılı güncelleme katsayısının 2022 yılında emekli aylıklarına yapılan zamdan küçük çıkma olasılığı yüksek, bu bağlamda 2022 yılında emekli olmak daha avantajlı gözüküyor.

Diğer yandan, çalışmıyor olduğunuzdan, yılbaşını beklemeniz durumunda 4 aylık emekli aylığı kaybı da dikkate alındığında eylül ayında emeklilik başvurusunda bulunmanızın avantajlı olduğu söylenebilir.

Eylül ayı sonuna kadar başvurduğunuzda, emekli aylığınız 1 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak. İşsizlik ödeneği, aylık olarak her ayın sonunda ödendiğinden, 5 Ekim 2022 tarihinde ödenecek Eylül ayına ait işsizlik ödeneğini hak edeceğinizi değerlendiriyorum.

Vefat halinde sağ kalan eşe aylık bağlanması

Ben 4/a emeklisiyim, eşim Emekli Sandığı. İkimizden birinin vefatı halinde birbirimizin maaşını alabilir miyiz? Alabilirsek hangi oranda? Ayhan

Kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı alan eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken vefatı halinde, sigortalılık statüleri ne olursa olun sağ kalan eşe aylık bağlanır.

Allah geçinden versin, sizin vefatınız halinde, eşinize sizin aylığınızın yüzde 50'si bağlanır. Eşinizin vefatı halinde ise, sizden başka aylık bağlanacak kimse olmaması durumunda size eşinizin aylığının yüzde 75'i bağlanır. Sizden başka aylık bağlanacak kişi olması durumunda sizin haricinizdeki aylık bağlanacak kişi sayısına göre oran değişir.