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Engelli çocuğu olan annenin emekliliği

Ben 40 yaşında, engelli annesiyim. 30 Haziran 1999 tarihinde çalışmaya başladım. SSK'da 614 gün yatmış olan sigortam var. 2003 yılında doğan oğlumun yüzde 100 engelli raporu var. Oğlum hayatta. Fiilen çalışırsam ya da sigortamı kendim yatırmaya başlarsam ne zaman emekli olabilirim? Nihal K.

Son 2.520 prim gününüzün en az 1.261 günü 4/a (SSK) kapsamında olmak koşuluyla, 3.600 prim günü ve 58 yaş koşullarını sağladığınızda 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilirsiniz.

4/a kapsamında prim ödeyemeyecek veya son 2.520 prim gününüzün en az 1.261 gününün 4/a kapsamında olmasını sağlayamayacak olursanız, 5.400 prim günü ve 56 yaş koşullarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olabilirsiniz.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş haddinden de indiriliyor. Bu da emeklilik yaşının ve prim gününün daha erken dolmasını ve erken emeklilik avantajı sağlayabiliyor.

Bu bağlamda, fiilen çalışarak ya da isteğe bağlı sigortalı olarak ödenecek prim günlerinizin dörtte biri prim gün sayınıza eklenir, eklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaş haddinizden de indirilir.

Banka şube müdürünün ek göstergesi

TC Ziraat Bankası'ndan emekliyim. Hizmetim 32 yıl 7 ay. Derece/kademem 1/4. Ünvanım banka şube müdürü, ek göstergem 3.000. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek kanunla 3.600 ek göstergeden yararlanabiliyor muyum? Orhan G.

15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan, 7417 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Devlet Memuru Kanuna ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetveline göre, 3.000 olan ek göstergeniz 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3.600 olacak ve emekli aylığınız yeni ek göstergeniz esas alınarak hesaplanacak.

EYT kapsamına girer miyim?

2000 SSK girişliyim. 7.500 prim gününü tamamladım. 20 yılı da geçtim. Prim gün sayısını tamamladığım için EYT kapsamına girer miyim? Seden

4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlar açısından, 9 Eylül 1999 öncesinde yaş koşulu aranmaksızın 5.000 prim günü ve kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi koşulları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle, prim günü ve sigortalılık süresi koşullarının yanı sıra bir de yaş koşulu getirildi. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için de kademeli yaş koşulu öngörüldü. Bu bağlamda, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emekliliği için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve yaş koşullarını sağlamış olanlar EYT'li olarak tanımlanıyor.

Diğer bir deyişle, EYT kapsamında olmak için sigorta başlangıcının 9 Eylül 1999 tarihinden önce olması, EYT'li sayılmak için de emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmak gerekiyor.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğundan maalesef EYT kapsamına girmiyorsunuz.