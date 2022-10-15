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Geriye dönük ikramiye hakkı doğar mı?

2013 Mart ayında Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastaneden 41 yıl 5 ay üzerinden 1/4 derece/kademeden emekli oldum. “3.600 ek göstergeden 1. derecedekiler yararlanır” dendi. Ben 3.600 ek göstergeden yararlanabilecek miyim? İki yıllık ön lisans mezunuyum. Yararlanacak olursam geriye dönük ikramiye hakkı doğar mı? Şerife A.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin “Sağlık Hizmetleri Sınıfı”nın (b) bölümünde yer alan yüksekokul mezunu sağlık personelinden 1. dereceye yükselenlerin ek göstergeleri, ek gösterge düzenlemesine ilişkin 7417 sayılı Kanun ile 3.600'e yükseltildi.

Bu bağlamda 1. dereceye gelen yüksekokul mezunu sağlık personeli 3.600 ek göstergeden yararlanacak. Yükseköğrenim süresinin 2, 3 veya 4 yıllık olması önemli olmayıp, 1. dereceye gelmiş olması yeterli.

2 yıllık yüksekokul mezunu olsanız da 1. dereceden emekli olduğunuzdan, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren ek göstereniz 3.600 olacak ve emekli aylığınız buna göre hesaplanacak. Ancak geriye dönük ikramiye hakkı doğmayacak.

Stajımı ispatlasam sigortam başlar mı?

1992 yılında 2 yıllık hayvan sağlığı bölümünde okurken Isparta Tarım İl Müdürlüğü veterinerlik bölümünde staj yaptım, ama sigortam olmadı. Mahkemeye verip ispatlasam sigortam başlar mı? Şu an kamuda öğretmenim, faydası olur mu? Hasan Ç.

Çıraklık ve staj döneminde, kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primi ödeniyor. Emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, emeklilik açısından staj başlangıcı sigortalılık süresinin başlangıcı, staj süresi de hizmetten sayılmıyor. İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarih, sigortalılık süresinin başlangıcı sayılıyor.

Diğer yandan 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik koşullarının tespitinde sigorta başlangıç tarihi değil, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim günü/hizmet süresi esas alınıyor.

Staj başlangıcınız, sigorta başlangıcı sayılsa da emekliliğinize bir yararı olmaz. Ancak stajda geçen sürelerin borçlanılarak prim günü olarak değerlendirilmesine ilişkin bir yasal düzenleme yapılırsa o zaman durumunuzun yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

Hizmet sürem ne zaman dolacak?

25.03.1969 doğumluyum. Temmuz 2000'de 1 ay bedelli askerlik yaptım. İlk sigorta başlangıç tarihim 17.12.1997 SSK (1.184 gün). 21.12.2002 tarihinden beri Emekli Sandığı'na tabi sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım. Söylenene göre emeklilik yaşım 60, ben hizmet süremin dolacağı tarihi öğrenmek istiyorum. İbrahim B.

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik yaşınızın tespitinde 23.05.2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim gün sayınız dikkate alınır.

23.05.2002 tarihi itibarıyla prim gün sayınız 3 tam yıldan (1.080 günde) fazla, diğer bir deyişle 1.184 prim gününüzün en az 1.080 günü 23.05.2002 tarihinden önce ise emeklilik yaşınız 58, aksi halde 60 olur.

25 tam yıl (9.000 gün) hizmet süresini tamamladığınızda (ara vermeden devam etmeniz durumunda Ekim 2024'te) hizmet sürenizi doldurmuş olursunuz.