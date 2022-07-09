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İki ayrı ikramiye farkı alacaksınız

Mayıs 2022 tarihinde yaş haddinden re'sen emekli öğretmenim. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek 3.600 ek gösterge ile ilgili yasaya göre emekli ikramiye farkı alacak mıyım? M. Çelikkaya

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayında emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle ikramiye farkı ödemesi yapılıyor.

Bu bağlamda, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3.600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı alacaksınız.

Yine aynı madde hükmüne göre, aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle de ayrıca ikramiye farkı ödeniyor. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan dolayı ikramiye farkı ödeniyor.

Bu bağlamda, emekli aylığına hak kazandığınız tarihi takip eden üç ay içinde gerçekleşmiş olan Temmuz 2022 katsayı artışına bağlı olarak da ikramiye farkı alacaksınız.

EYT yasası çıkarsa yararlanabilir miyim?

23 Nisan 1994 SSK girişliyim. 4.239 prim günüm var. 1 Temmuz 1966 doğumluyum. EYT yasası çıkarsa yararlanabilir miyim? Zeynal A.

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT kapsamındasınız.

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamu tarafından net bir bilgi paylaşımı olmamakla birlikte, şayet yasa çıkarsa, yasa hükümlerinden yararlanabilmek için en azından emeklilik için gereken yaş dışındaki, 4/a'lılar (SSK) ve banka sandığına tabi olanlar açısından sigortalılık süresi ve prim günü, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar açısından hizmet süresi koşulunu sağlamış olmak gerekecek.

25 yıllık sigortalılık süresi koşulunu sağlamış olmakla birlikte, prim günü koşulunu henüz sağlamamış olduğunuzdan EYT'li sayılmıyorsunuz. EYT yasası çıkarsa, prim gününü tamamlamak koşuluyla, belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.

Babamdan da aylık alabilir miyim?

Babam 2013 yılında vefat etti. Annem babamdan aylık alıyordu, 1 ay önce de annem vefat etti. Ben eşimden SSK dul aylığı alıyorum. SSK emeklisi babamdan da aylık alabilir miyim? İlknur T.

5510 sayılı Kanun'un 54. maddesine göre, 5510 sayılı Kanun'a göre bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda; hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm (dul/yetim) aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı bağlanıyor. Eşiniz ve babanız her ikisi de 4/a (SSK) olduklarından ikisinden birden aylık alamazsınız. Ancak tercih yapabilirsiniz.