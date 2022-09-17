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İkisi de memur olan eşlere bağlanacak ölüm aylığı oranı

Öğretmenim. Eşim de öğretmendi vefat etti. Çocuğumuz yok. Eşimden bana yüzde 50 oranında maaş bağlandı. Ancak 5434 sayılı Yasa gereğince çocuğu olmayan eşlere yüzde 75 oranında aylık bağlanır şeklinde yazıyor. Bazı internet sitelerinde de okudum. Bir öğretmen arkadaşım da aynı durumda, onun da eşi vefat etti. O da öğretmen idi. Onun çocuğu olduğu için ona yüzde 60 oranında aylık bağlanmış. Gerçeği nedir? Aydınlatırsanız sevinirim. Aydın Göktaş

Emekli Sandığı iştirakçisinin/emeklisinin vefatı halinde, aylığa müstahak tek hak sahibi olan eş Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi ise yüzde 50, değilse yüzde 75 oranında aylık bağlanır. Siz de Emekli Sandığı'ndan emekli olduğunuzdan, eşinizden yüzde 50 oranında aylık bağlanması doğru. Arkadaşınızın durumuna gelince, kendisi de Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı aldığından eşinden bağlanan aylığın oranı yüzde 60 değil, yüzde 50'dir. Tek çocuğuna da yüzde 30 oranında aylık bağlanmıştır.

FHSZ hizmet başlangıcını geri çeker mi?

30.09.1999 tarihinde kamuda öğretmen olarak göreve başladım. 21.03.2001-21.07.2002 tarihleri arasında 16 ay askerlik hizmetim var, bunun 4 ayı yedek subay okulu, 12 ayını yedek subay olarak yaptım. SGK hizmet dökümümde 23.05.2002 öncesi 36 gün, 23.05.2002 sonrası 54 gün FHZS görünmekte. HİTAP hizmet dökümü belgemde “Emeklilikte 60 yaşa tabidir. 09.08.2036 tarihinde, 25 yıl hizmeti doldurduğu takdirde emekliliğe hak kazanır. FHZ nedeniyle emekli olabileceği tarih 1 ay 15 gün geri çekilmiştir” yazıyor. FHZS kadar işe giriş tarihim geriye gidip emeklilik yaşımın da azalması gerekmez mi? Eğer işe giriş tarihim FHSZ süresi kadar geri giderse EYT kapsamında olur muyum? Arif K.

8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık kapsamında sigorta başlangıcınız olmadığından, 12 aylık yedek subaylık süresi karşılığı hak kazandığınız fiili hizmet süresi zammı (FHSZ/yıpranma) süresi, hizmet başlangıcınızı 9 Eylül 1999 öncesine çekmez.

Bu nedenle de EYT kapsamında sayılmazsınız. Hak kazandığınız FHSZ hizmet sürenize eklenir ve yarısı emeklilik yaşınızdan indirilir.

Ek göstergeden yararlanmak için 6 ay çalışma koşulu var mı?

3.600 ek gösterge 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girdiğinde, 20 Ocak 2023'te emeklilik dilekçesi versem, 3.600 ek göstergeden doğan ikramiye farkından yararlanabilir miyim? 3.600 ek gösterge yürürlüğe girdikten sonra ikramiye farkından yararlanmak için 6 ay çalışma şartı var mı? A. İhsan Türksoy

Ek gösterge artışları 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdikten sonra, 20 Ocak 2023 tarihinde emeklilik dilekçesi verdiğinizde, emekli ikramiyeniz yeni ek göstergeniz (3.600) esas alınarak hesaplanacağından ayrıca ikramiye farkı ödenmez.

Emekli ikramiyenizin yeni ek göstergeniz üzerinden hesaplanması için ek gösterge artışının yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 ay çalışmanız da gerekmez.