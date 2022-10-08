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Kısmi süreli çalışan, eksik günlerini borçlanabilir mi?

1997 yılında sigorta girişim, 7.500 prim günüm var. 25 yılı doldurdum, EYT'liyim. 3-4 sene kısmi süreli çalıştım. Kısmi süreli çalışma nedeniyle eksik olan günlerimi dışarıdan ödeyebilir miyim? Ödersem emekli maaşım yükselir mi? Okan Uysal

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 41. maddesine göre, 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, talep tarihindeki prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden prim ödemek koşuluyla borçlanabiliyorlar. Borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin ödenmiş olması halinde, (GSS) primi ödenmiş sürelere ilişkin borçlanma tutarı yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanır.

Borçlanılan süreler, emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından 4/a (SSK) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda, 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin olmak kaydıyla kısmi süreli çalıştığınız aylara ait eksik süreleri 30 güne tamamlamak üzere borçlanabilirsiniz. Borçlanacağınız her bir gün için günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz prime esas kazanç tutarı üzerinden prim ödersiniz.

Yapacağınız borçlanma aylık bağlama oranınızı artıracağından, emekli aylığınızı etkiler. Ancak borçlanacağınız gün sayısı, seçeceğiniz prime esas kazanç tutarı, Ekim 2008 sonrası döneme ilişkin mevcut prim gün sayınız ile prime esas kazanç ortalamanız gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstereceğinden, bu etkinin ne derece olacağını net olarak söyleyebilmem mümkün değil.

Vefat halinde eş ve çocuklara aylık bağlanması

Ben SSK, eşim Bağ-Kur emeklisiyiz. İki kızımız da evli ve SSK'dan emekliler. Benim veya eşimin vefatı halinde; kızlarımız emekli aylıklarımızdan faydalanabilirler mi, sağ kalan eş vefat edenin aylığından faydalanabilir mi? Faydalanabilirler ise hangi oranda? Kemal Kemaloğlu

Vefat eden 4/a (SSK) ya da 4/b (Bağ-Kur) sigortalısının/emeklisinin kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra, Türkiye ve yabancı bir ülke sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir almıyor olması koşulu aranıyor.

Bu bağlamda, kızlarınız boşanmış veya dul kalmış olsalar dahi kendi çalışmaları nedeniyle emekli aylığı aldıklarından, maalesef kendilerine sizden ya da eşinizden aylık bağlanmaz.

Kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı alan eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken vefatı halinde, sigortalılık statüleri ne olursa olun sağ kalan eşe aylık bağlanır. 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) statülerinden aylık bağlanmasında, sağ kalan eşin Türkiye veya yabancı bir ülke sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında çalışmıyor ve kendi çalışması nedeniyle aylık almıyor olması, kendisinden başka aylık bağlanacak çocuk bulunmaması durumunda yüzde 75, aylık bağlanacak başka çocuğu bulunması veya çalışıyor ya da kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı alıyor olması durumunda ise yüzde 50 oranında aylık bağlanır.

Bu bağlamda, her ikiniz de kendi çalışmanız nedeniyle emekli aylığı alıyor olduğunuzdan, Allah gecinden versin sizin vefatınız halinde eşinize, eşinizin vefatı halinde ise size, emekli aylıklarınızın yüzde 50'si bağlanır.