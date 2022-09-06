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Muhtemel EYT yasası için ne yapmalıyım?

Uzun zamandır yazılarınızı okuyup, bilgi sahibi oluyoruz. Sayenizde pek çok bilinmeyeni öğrendik, teşekkür ederiz. Ancak EYT kafaları çok karıştırdı. Aslında bu ara doğum borçlanması ile eksik kalan primlerimin 2 yılını ödeyecektim, fakat bir tanıdığımız EYT ile ilgili düşünülen durumlara göre, gerek olmadığını hatta eksik prim günümü düşükten kapatacağım için maaşımın düşeceğini söyledi. Son 10 yıl primlerim yüksekten ödenmişti. SGK bilgilerimi ekte paylaşıyorum, ne yapmam gerektiği ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Özlem

EYT'liler için öngörülecek emeklilik koşulları konusunda kamu tarafından net bir bilgi paylaşımı yok. Konu kulis haberleri üzerinden tartışılıyor. Ancak emeklilik koşulları 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirildiğinden, bu tarihten önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor. Sigorta başlangıcınız bu tarihten önce olduğundan, siz de EYT kapsamındasınız.

Diğer yandan EYT'li sayılmak için emeklilik için aranan yaş dışındaki koşulları sağlamış olmak gerekiyor.

Emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi koşulunu sağlamışsınız. Ancak EYT düzenlemesinde emeklilik için aranacak prim günü olarak, değişiklik öncesindeki 5000 gün mü yoksa kademeli emeklilik koşullarına göre olması gereken prim günü mü ya da daha farklı bir prim günü mü öngörüleceği belli değil. EYT'liler yeni mağduriyetler oluşmaması için çözümün formülsüz olmasını ve değişikliğin yapıldığı 8 Eylül 1999 öncesi haklarının iadesini talep ediyor.

Bu bağlamda, an itibarıyla sorunuza net bir yanıt vermek mümkün değil. Yasa teklifine ilişkin çalışmalar ortaya çıkıp kamuoyu ile paylaşıldığında sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir. Ancak paylaştığınız sosyal güvenlik bilgilerinize göre, yasal düzenleme değişiklik öncesine dönülmesi şeklinde olsa bile yasa hükümlerinden yararlanabilmeniz için 5000 prim gününü tamamlamanız gerekecek.

Ek gösterge artışına bağlı ikramiye farkı alabilecek miyim?

20 Temmuz 2017 tarihinde 32 yıl 11 ay çalışmış olduğum emniyet teşkilatından il emniyet müdür yardımcısı olarak 3000 gösterge üzerinden ve kadrosuzluktan emekli oldum. Halen kadrosuzluk tazminatı almaktayım. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge ile ilgili yasaya göre emekli ikramiyesi farkı alabilecek miyim? Ramazan K.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesine göre, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara, emekli aylığına hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayında emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak ikramiye farkı ödeniyor. Bu bağlamda, 2022 yılında kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilenlere, emekli aylığına hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayı olan 2023 Ocak ayında emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışında diğer unsur olarak ortaya çıkacak olan ek gösterge artışına bağı olarak ikramiye farkı ödenmesi söz konusu olacak. Kadrosuzluk nedeniyle 2017 yılında emekli olduğunuzdan, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3600 ek göstergeye bağlı olarak ikramiye farkı alamazsınız.