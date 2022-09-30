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Ocak 2023’te ikramiye farkı alabilecek miyim?

11 Haziran 2022 tarihinde re'sen emekli oldum. 15 Ocak 2023'te 3.600 ek gösterge artışından dolayı emekli ikramiye farkı alabilir miyim? Almak için nasıl bir yöntem izlemem gerekiyor? Ocak 2023'teki ikramiye farkı alamazsam Temmuz 2022'deki katsayı artışından dolayı emekli ikramiye farkı alabilir miyim? Ertuğrul A.

“Re'sen emeklilik” ifadeniz, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edildiğiniz şeklinde değerlendirilerek sorunuz yanıtlanmıştır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananlara, emekli aylığına hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayında emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelen artışlara bağlı olarak ikramiye farkı ödeniyor.

Bu bağlamda, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edildiğiniz 2022 yılını takip eden ilk mali yılın birinci ayı olan 2023 Ocak ayında emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılar dışında diğer unsur olarak ortaya çıkacak olan ek gösterge artışına bağlı olarak ikramiye farkı alırsınız.

Ek gösterge artışına bağlı ikramiye farkı için düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2023 Ocak ayını beklemelisiniz. Makul bir süre içinde ödenmez ise SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Emekli aylığınız 15 Haziran 2022 tarihi itibarıyla bağlanmış, buna göre de emekli ikramiyeniz 2022 Temmuz öncesi geçerli olan memur maaş katsayılarına göre hesaplanarak ödenmiş olmalı. Bu durumda, ayrıca Temmuz 2022 katsayı artışına bağlı olarak da ikramiye farkı ödenmesi gerekir.

Emeklilik koşullarım nedir?

Emekli olabilme şartlarını tam olarak bilmeyen vatandaşlardanım. 01.02.2000 tarihinde SGK girişim oldu. Daha sonra 01.06.2007 ila 29.07.2021 tarihleri arası banka vakfı emekli sandığından primlerim ödendi ve iş sözleşmem sona erdi. SGK'dan 8 ay işsizlik maaşı aldım. Yaklaşık 5700 prim günüm var. Emeklilik koşullarım nedir, yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Ebru Y.

Prim gün sayınız 4500 günden fazla olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 25 yıllık sigortalılık süresi (01.02.2025 tarihinde dolar) ile 58 yaşınızı doldurduğunuzda banka sandığından emekli olmaya hak kazanırsınız.