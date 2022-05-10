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Yetim aylığında sigortalılık statüleri belirleyici oluyor

Ben Emekli Sandığı emeklisiyim, babam da Bağ-Kur emeklisiydi (vefatı 1984). Bu durumda benim babamdan da aylık alma hakkım var mı acaba? Bağ-Kur “yok” diyor ama tavırları çok baştan savma olduğu için güven vermiyorlar. Bu arada, bu maaşı alma hakkımın olduğunu söyleyenler de oldu. Dolayısıyla tam ve kesin bir bilgiye ulaşamadım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. G.C.

Ölüm (yetim) aylığına hak kazanılmasında, aylık bağlanacak kız çocuğu ile kendisinden aylık bağlanacak ana/babanın sigortalılık statüleri belirleyici oluyor.

Örneğin, vefat eden Bağ-Kur ve SSK sigortalısının/emeklisinin kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış ya da dul kalmış olmasının yanı sıra herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi olarak çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması gerekirken; vefat eden Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisinin kız çocuğuna SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışsa da emekli de olsa aylık bağlanıyor, sadece Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi olması durumunda aylık bağlanmıyor.

Bu bağlamda, kendi sigortalılığınız nedeniyle emekli aylığı aldığınızdan, Bağ-Kur'lu babanızdan aylık alamıyorsunuz. Tersi durum olsaydı, yani siz Bağ-Kur, babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, babanızdan aylık almanız mümkün olabilecekti.

Nisan 2008 sonrası sigortalı olanların kıdem tazminatı

15 Haziran 2009 tarihinde sigorta başlangıcım var. 12 senedir de aynı firmada çalışıyorum. Şu an toplamda 4299 prim günüm var. Çalıştığım firmadan emeklilik için kıdem tazminatı ne zaman alabilirim? G.A.

İlk defa 5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre çalışmaya başlayanlardan; kanunun 28. maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrası ile geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasındaki kademeli geçiş hükümlerine göre en erken aylığa hak kazanma koşulları dikkate alınarak, prim ödeme gün sayısını tamamlayan ancak gerekli yaş şartını sağlayamamış sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu'nca “kıdem tazminatına esas yazı” veriliyor.

15 Haziran 2009 sigorta başlangıcıyla, 5510 sayılı Kanun'un geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasına göre 4/a statüsünden yaştan emeklilik için 4.600 prim günü koşuluna tabisiniz.

4.600 prim gününü tamamladığınızda emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki prim günü koşulunu sağlamış olur ve SGK'ya başvurunuz üzerine “kıdem tazminatına esas yazı”yı alabilirsiniz.