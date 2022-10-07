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Allahaısmarladık

Hata yapmak bir şey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür!

Şehir efsanesi midir bilmem; siyasi bir anekdot yazarak başlayayım:

Mehmet Vehbi Çelik (1862-1949)…

Konya ve Hadim medreseleri mezunu. Mahmudiye Medresesi müderrisi. Ulusal kurtuluş mücadelesinin önde gelen din alimi. Konya'dan birinci ve dördüncü dönem CHP milletvekilli. Şeriye ve Evkaf Vekilli/Diyanet ve Vakıflar Bakanı.

Beş evladı vardı. Bunlardan biri Fevzi Çelik CHP Konya il başkanlığı yaptı. İsmet İnönü Konya'ya geldiğinde evinde kalırdı.

Şehirde miting yapılacak birgün İnönü'ye sözde şunu dedi:

–Paşam, Konyalıyı bir kelime ile kazanabiliriz.

–Nedir o kelime Fevzi Bey?

–Konyalıya Allah deyin yeter Paşam!

Miting bitti. Fevzi Çelik “‘Efendim, Allah demedeniz' deyince İnönü, “Allahaısmarladık dedim ya” diye yanıt verdi.

Doğruluğu şüpheli bu anının Anadolu'da farklı anlatımları var. Ancak. Şu gerçektir:

Çok partili hayatın ikinci seçimi 14 Mayıs 1950 günü yapılacaktı. Seçime neredeyse bir yıl kala uzun yıllar milletvekilliği ile maliye, iktisat, ticaret ve dışişleri bakanlığı yapmış Hasan Saka aniden başbakanlıktan çekildi.

Cumhurbaşkanı İnönü bu göreve Prof. Dr. Şemsettin Günaltay'ı (1883-1961) getirdi.

Gü­nal­tay İt­ti­hat­çı­la­rın İs­lam­cı ka­na­dı­na men­sup­tu. Meh­met Akif ve Eş­ref Edi­p ile İs­lam­cı çev­re­le­rin oku­du­ğu Se­bil ür-Re­şad der­gi­si­ni çı­ka­ran saç ayağından bi­riy­di. Aka­demis­yen­di; İs­tan­bul Da­rül­fü­nun ve Sü­ley­ma­ni­ye Med­re­se­si­'n­de öğ­ret­men­lik/ho­ca­lık yap­tı.

Cumhuriyet döneminde 1924'te Da­rül­fü­nun İla­hi­yat Fa­kül­te­si'n­de de­kan­lık görevinde bulundu. Çoğu din konulu 22 kitap yazdı. Mil­let­ve­ki­li ol­du. Ve CHP, Ha­san Sa­ka ye­ri­ne Şem­set­tin Gü­nal­ta­y'­ı başbakan­lı­ğa ge­tir­di. Ta­rih 16 Ocak 1949.

Gü­nal­ta­y'­ın baş­ba­kan­lı­ğa niçin ge­ti­ril­di­ği si­ya­sal kim­li­ğin­den de­ğil; yaptığı ic­ra­at­la­rdan da bel­li ol­du. 8 Ha­zi­ran 1949'da mec­lis­te şu konuşmayı yaptı:

-Bu memlekette ilk mek­tep­ler­de din ders­le­ri okut­tur­ma­ya baş­la­yan hü­kü­me­tin baş­ka­nı­yım…

-Bu mem­le­ket­te İmam Ha­tip kurs­la­rı açan hü­kü­me­tin baş­ka­nı­yım;

-Bu mem­le­ket­te Müs­lü­man­lı­ğın yük­sek esas­la­rı­nı öğ­ret­mek için İla­hi­yat Fa­kül­te­si açan bir hü­kü­me­tin baş­ka­nı­yım…

İşin özü şuydu:

Çok par­ti­li ha­ya­tın baş­la­ma­sıy­la CHP, si­ya­set yap­mak için di­nin po­pü­ler­li­ğinden fay­da­lama kolaycılığına kaptır­dı ken­di­ni. Ör­ne­ğin, se­çim­le­re iki ay ka­la tek­ke ve tür­be­le­rin açılmasına dair ka­nu­n hazırladı. İstiklal Mahkemesi'ne son verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapsamını büyüttü.Öyle ki:

Se­çim lis­te­sin­de DP'­den iki ila­hi­yat­çı aday var­ken, CHP lis­te­sin­de dört ila­hi­yat­çı var­dı! Vs.

So­nuç:

İs­lam­cı çev­re­le­rin, “Tür­ki­ye'nin ilk İs­lam­cı baş­baka­nı­” de­dik­le­ri Gü­nal­ta­y'­a ve onun din­sel ağır­lık­lı ic­ra­at­la­rı­na rağ­men (DP yüzde 57,6) CHP yüzde 37,5 oyla seçimi kay­bet­ti!

Ma­sa ba­şın­da ha­zır­la­nan “si­ya­set mü­hen­dis­li­ği­” işe ya­ra­ma­mış­tı!

CHP ne­den kay­bet­ti so­rusu –anlamak isteyenler için- bu­gü­ne ışık tu­tu­yor:

CHP'­nin iktidarı yitirmesinde -Türk lirasına yüzde 40'a yakın değer kaybettirmesi gibi- IMF'den medet umularak yapılan Cumhuriyet'in ilk (7 Eylül) de­va­lü­as­yo­nu­nun et­ki­si vardı.

Yo­ğun iş­siz­li­ğin et­ki­si vardı.

(Erdoğan ailesi gibi) Ka­ra­de­niz baş­ta ol­mak üze­re aç­lık sı­nı­rı­na ge­len in­san­la­rın bü­yük iç göç ya­şa­ma­sı­nın et­ki­si vardı.

İkinci Dünya Sa­vaşı yıpranmışlığının et­ki­si vardı. Vs.

Ülkede ye­ni top­lum­sal ya­pı şe­kil­le­ni­yor­du ve CHP bu­nu fark ede­memişti.

Yıl, 2022.

Hata yapmak bir şey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür!