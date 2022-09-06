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Baş çelişki

Tarih, 4 Mart 1971.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara Balgat'taki ABD hava üssünden dört Amerikalıyı kaçırdı. Bildiri yayınlayarak 400 bin dolar fidye ve “tüm devrimcilerin serbest bırakılmasını” istedi. Otuz bin polis ve asker Ankara'da her yeri aradı, kentin bütün giriş ve çıkışları tutuldu.

Güvenlik güçleri ODTÜ'yü kuşattı. Öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 9 saat süren çatışmada üç kişi öldü, yirmi altı kişi yaralandı. Üniversite süresiz kapatıldı. 9 Mart'ta Amerikalılar serbest bıraktı.

Deniz Gezmiş 16 Mart'ta yakalandı…

Tarih: 31 Mayıs 1971.

Sinan Cemgil ve arkadaşları Malatya Kürecik'teki ABD radar üssünü basmaya giderken güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan öldü. Mustafa Yalçıner ağır yaralandı. Hacı Tonak sağ yakalandı…

Tarih: 26 Mart 1972.

Mahir Çayan ve arkadaşları, Ünye ABD radar üssünden üç yabancıyı kaçırdı. Karşılığında ölüm cezasına çarptırılan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın serbest bırakılmasını istedi. Dört gün sonra Niksar Kızıldere Köyü'nde çıkan çatışmada üçü teknisyen on üç kişi öldü. Ertuğrul Kürkçü yaralı yakalandı…

Devrimcilerin hedefinde Türkiye'yi sömürgeleştiren ABD emperyalizmi vardı.

Üç olayı neden yazdım:

“İKİRCİKSİZ ANTİEMPERYALİZM”

TKP, Sol Parti, TKH ve Devrim Hareketi “Sosyalist Güç Birliği” ittifakı kurdu.

HDP çağrısıyla TİP, EMEP, TÖP, EHP ve SMF “Emek ve Özgürlük” ittifakı kurdu.

Özellikle iktidar propagandacıları eliyle HDP'nin, Millet ittifakının “gizli” ortağı olduğu sürekli yazılıp söyleniyor.

Bu konu gündemde hep sıcak tutulurken HDP kendi “ittifak masasını” kurdu. Ardından bu ittifak, “Sosyalist Güç Birliği” cephesine “neden bizim aramızda yoksunuz” diye eleştiriler getirmeye başladı.

Örneğin, Nurhak'ta yaralı yakalanan, EMEP yöneticisi Mustafa Yalçıner şunu yazdı:

–“Sosyalist Güç Birliği'nden arkadaşlar her ne kadar ‘ikirciksiz laiklik', ‘ikirciksiz antiemperyalizm' türü vurgularla farklılık iddiasında olsa da ‘ilkeleri' ya da platformları, Kürt sorunu bir yana bırakıldığında, neredeyse birbirinin aynısı…”

Nasıl yani? Bunlar önemsiz mi?

Laiklik önemli değil mi?

Anti emperyalizm önemli değil mi?

“Kürt sorununda” farklılık önemli değil mi? Zaten laiklik ve anti emperyalizm “Kürt sorununa” bakıştaki temel farklılık değil mi?

Kendini sosyalist bilen biri Şeyh Saidlerden Seyit Rızalara gerici feodalizme nasıl övgü dizer?

Kendini sosyalist bilen biri ABD emperyalizmine üstü örtülü nasıl övgü dizer?

Temel çelişki unutuldu mu?

Girişteki yazımı unutmadım:

GÖLGE İTTİFAK

James F. Jeffrey (d. 1946)

Türkiye'yi yakından tanıdı. İlki; aralarında beş ABD'li işadamının bulunduğu THY uçağının Sofya'ya kaçırılmasında rehinelerin kurtarılmasında arabuluculuk yaptı. İşin uzmanıydı; 1969'dan 1976'ya kadar Vietnam ve Almanya'da Amerikan askeri olarak görev yaptı. 1983'ten 1987'ye kadar Adana ve Ankara'da bulundu.

1999'da Ankara ABD Büyükelçiliği “misyon başkan yardımcısı” olarak görev yaparken Irak Savaşı'nda etkili oldu. Sonra Irak danışmanlığına getirildi.

Ulusal güvenlik danışmanı olarak Beyaz Saray'da çalıştı.

Türkiye Büyükelçisi yapıldı.

Irak'tan sonra Suriye'nin bölünmesinde de aktif görev aldı. Suriye Özel Temsilcisi oldu. Vs.

Keza:

Yakın Doğu Politikası Enstitüsü'nde çalıştı. CIA Dış Danışma Kurulu üyesi. Dış İlişkiler Konseyi'nin önde gelen isimlerinden.

Türkiye ile ilgisini hiç koparmadı. Ki Türkçe de biliyor.

Jeffrey geçen hafta dedi ki:

-“1979 yılından beri Kürtler ile çalışıyoruz.”

Hangi Kürtler?

Jeffrey, Kuzey Irak'da “Barzani devleti” kurdurdu.

Jeffrey, Kuzey Suriye'de “PKK devleti” kurdurmak istiyor.

Uzmanlık alanı bu!

En başa döneyim:

Oluk oluk kan akıtan PKK terörünün hedefi bir kez olsun ABD üsleri neden olmadı?

Yanıtı Mustafa Yalçıner bilmez mi? Mahirleri- Denizleri “Kemalist” diye küçümseyenler ile “ikirciksiz antiemperyalizm” diyen Sosyalist Güç Birliği?

“THKO DAVASI” kitabına Nurhaklar, Kızıldereler için ne yazdığını unuttu mu Yalçıner:

“THKO'nun geçmişi düzen eklentisi solculuktur, liberalizmdir, reformculuktur, parlamentoculuktur, darbeciliktir, çeşitli siyasal yönelimlerle düzenin savunulmasıdır, yasalcılıktır…”

Emperyalizmi baş çelişki görmezseniz böyle savruluş yaşarsınız! Kimlerle ittifak kurduğunuzu yutturamazsınız: Jeffreyler!