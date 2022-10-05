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İsme yenilmek

20'nci yüzyılın başında sosyalizm, Marksist teoride yazılana uymayan, sanayileşmemiş, proletarya bilinci yaygınlaşmamış, gelişmiş burjuvazisi olmayan, emperyalist kuşatma altında iç savaşla boğuşan Rusya'da kuruldu.

Marks-Engels genellikle anti-kapitalizm üzerine çalışmışlardı; tarihi süreç belliydi; kapitalizmin üst aşaması sosyalizm idi.

İyi de Rusya'da “erken doğum” vardı; ne yapacaklardı? Sadece ekonomik teori değil; 1871'deki yetmiş günlük Paris Komün deneyimi dışında ders alınacak pratik de yoktu.

Lenin, sosyalizmi bu ağır koşullar altında nasıl inşa edecekti? Önce beklediler; “Avrupa'da da sosyalizm kurulacak” diye. Ne gezer! Onlar da Kızıl Ordu'yu bekliyordu; “Gelse de sosyalizmi kursa” diye…

Sonuçta iş başa düştü: Yıl, 1921. Lenin, Yeni Ekonomi Politika/NEP ile yolu çizdi: Hızlı sanayileşmeyle yüksek kalkınma hızına ulaşılacaktı. Başarılı olunamadı…

Ardından “merkezi ekonomi” doğdu. Ki bu sistem de Marksist teoride yoktu! Bugün bile “sosyalizm” denince akla ilk gelen merkezileşmiş ekonominin teorisyeni solcu bile değildi: İtalyan iktisatçı Prof. Dr. Enrico Barone (1859- 1924)…

Yani, Sovyetler Birliği “kendine özgü sosyalizmi” inşa etti. Tarihte hiçbir yeni düzen için ekonomik mücadele bu kadar önemli ve bu kadar ölüm kalım sonucu olmadı. İhtilalciler tarihin hiçbir döneminde bu kadar ekonomist olmak zorunda kalmadı.

Sonuçta:

Sovyetler Birliği'nde kendine özgü sosyalizm çöktü. Çin bu yoldan bambaşka yere giderek dünya devi oldu.

Gelelim asıl meselemize:

Türkiye'de kimi gruplarda/örgütlerde “isim takıntısı” var! (İtalya'da da bu oldu; Komünist Parti adını değiştirince bazı üyeler “Komünist Yeniden Kuruluş Partisi” adında ayrı parti kurdu. Sonra da gidip neoliberal politikalara destek verdi! Neyse…)

Türkiye'de “Sosyalist Güç Birliği” ittifakı kuruldu. Neden “sosyalist” isminde ısrar?

“Sosyalist” sözcüğü ilk kez 1827 yılında R. Owen taraftarları/ ütopyacıların çıkardığı bir kooperatif yayınında kullanıldı. Sözcüğün kaynağında ortak bölüşüm vardı; dernek-cemiyet anlamındaki “assosiasyon” sözcüğüyle aynı anlamdaydı.

Peki…

Marks ve Engels “Komünist Manifesto” yerine niçin “Sosyalist Manifesto” demedi? Engels, gerekçesini şöyle yazdı:

-“Birincisi; sosyalizm adına bilinen sistem İngiltere'de Owenist ve Fransa'da Fourierist gibi ütopyacı sosyalistler ve artık giderek ölmekte olan tarikatlar durumdaydı. İkincisi; ortaklıkta pek çok sosyalist reçete ve öneri vardı. Bunlar sermaye düzenine hiç zarar vermeden sosyalizmi kurma peşindeydi.”

Ütopyacı sosyalistler ile farklarını göstermek için “komünist” adını kullanmışlardı.

Fakat, “Komünist” adı 1871 Paris Komünü ile yenildi!

Yeni isim (Almanya'da hayli başarılı olan) “sosyal demokrasi” oldu! Lenin'in partisinin adı bile, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi idi. Demem şu:

İsimlere ısınma nasıl başarının türevi ise, isimlerden soğuma da başarısızlığın sonucu! Birinci Dünya Savaşı'nda Alman sosyal demokratlarının şovenist tutumu bu isme leke sürdü. Lenin de “sosyal demokrat” ismini bırakıp “komünist” adını aldı…

Sovyetler Birliği 1990'da dağılınca bu kez dünyadaki komünist partiler isimlerini değiştirip tekrar “sosyal demokrat-sol” vs. adını kullanmaya başladı.

Görüldüğü gibi, ismin pek önemi yok. Pratiği göz ardı edemezsiniz; sosyalist-komünist-sosyal demokrat isimler kirletildi.

Halkın önyargılarıyla uğraşacağınıza enerjinizi, programınızın kimin çıkarına hizmet ettiğini anlatmaya harcamak daha doğru strateji değil mi?

Shakespeare ne dedi:

“Gülün adı değişse bile kokmaz mıydı aynı güzellikte…”