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Kara propaganda

Hafta sonu arkadaşlarla sohbet ederken konu Rusya seferberliğine geldi. Arkadaşlardan biri “Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yine Türkleri kırdıracak” deyip ekledi:

-“Savaştan sonra Stalin'in Türkleri sürgüne götüren Kırım'dan kalkan o kara tren gözümün önünden gitmiyor.”

Dedim ki:

-“CNNTÜRK'te 2003 yılında o belgeselin metnini ben yazdım: Bir Sürgün Hikâyesi.”

Ekledim:

-“O belgesel maalesef sansüre uğradı.” Kırım Tatarlarının niçin sürgün edildikleri konusu eksik kaldı!

Öyle ya, Kızıl Ordu'da görev yapan Kırım Tatarları gösterdikleri kahramanlıklar sonucu madalya sahibi olmuşken, bu Kırım Tatarları niye sürgün edildi?

Belgeselde olmayanı bugün anlatayım:

Naziler, Mareşal Wilhelm List komutasında 1942 yazında Sovyetlerin kontrolündeki Kafkasya'ya girdi. En etkili silahlarından biri İslam idi. Kimi Müslümanları “inanç özgürlüğü vereceğiz” diyerek yanlarına çektiler. Güya, Müslümanlar ile düşmanları ortaktı: Yahudiler ve Bolşevikler…

Naziler, İslam'ı araç haline getirmek için paramiliter güvenlik polisi SS kontrolünde kolları sıvadı:

Cami-medrese açtılar.

Kur'an-ı Kerim dağıttılar.

Dini bayramları ve Mevlit'i görkemli kutladılar.

Cuma gününü tatil kabul ettiler.

Toplu sünnet törenleri yaptılar. (Ki ilk başta her sünnetliyi Yahudi sanıp binlerce Müslümanı katlettiler! Daha sonra, sünnetli Karaim Yahudileri de Müslüman sanıldığı için canlarını kurtardı.)

Okul müfredatına dinsel eğitimi soktular.

Müftülük kurdular.

Propagandalarını yaymak için on bin nüsha basılan “Azat Kırım” adında gazete çıkardılar.Vs.

Kızıl Ordu, Kafkasya'ya girene kadar Naziler 2.5 yıl bu sömürüyü sürdürdü. İşte…

Nazilere kanıp yedi tabur kurup ön saflarda savaşanlardan yaklaşık 191 bin Kırım Tatarı- Ahıska Türkü ya idam edildi ya da 18 Mayıs 1944'ten itibaren trenlere bindirilip Sovyetler Birliği iç topraklarına gönderildi.

Öte yandan…

Nazilerin, kendilerine inanmayan 88 bin Kırım Tatar'ını Almanya'ya sürgün etmeleri ve 85 binini “aşağı ırk” görüp katletmeleri nedense hiç yazılmaz! Türkiye'de hep bir anti-Sovyetler Birliği veya anti-Rusya propagandası var çünkü! Ülkesi Sovyetler Birliği için çarpışan Müslümanlar da bu nedenle bilinmez. Mesela, İmam Şamil adına tank kolu bile vardı Sovyetlerin. Veya:

Berlin'de faaliyet gösterirken yakalanıp idam edilen anti-faşist grubun lideri Tatar şair Musa Celil unutulabilir mi?

Ya, Taman Kadın Hava Alayı'nın meşhur pilotu Tatar kökenli Maguba Sırtlanova?

Ya, Almanya'yı teslim alan Reichstag binasının tepesine ilk kızıl bayrağı dikenlerin arasındaki Tatar Gazi Zagitov?

Savaş yıllarında en yüksek askeri ödül “Sovyetler Birliği Kahramanı” madalyasına 11 bin 519 asker layık görüldü. Bunların 161'i Tatar Türkü idi. (Bir örnek daha yazayım: 710 bin kişinin cepheye gittiği Başkurdistanlı 200 binden fazla er ve subay çeşitli ödüllere layık görüldü. Bunların 278'i “Sovyetler Birliği Kahramanı” madalyası aldı.)

Sovyetler Birliği içerisindeki Kazan ve Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar, Sibirya Türkleri, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Türkleri, Ahıska Türkleri, Karaçay-Balkarlar, Gagavuzlar vb. Nazilere karşı vatanlarını savundu. Rusya düşmanlığı bu tarihi gerçeklerin üzerini örtüyor maalesef…

CNNTÜRK dâhil medyada sansür hep oldu. Bugün, -Rusya seferberliği gibi- “haber” diye size dayatılanları akıl filtresinden geçiriniz lütfen…

“Müslümanlar ön cepheye sürülecek” lafı sadece kara propagandadan ibarettir.