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Boş imam hatiplerde milyarlar çürütülüyor

Siyasal iktidarın, ‘Dindar nesil' tutturmasıyla imam hatip okulu sayısı yüzde 300 oranında arttı. Türkiye'de 3 bin 427'si imam hatip ortaokulu, 1673'ü imam hatip lisesi, 5 bin 100 imam hatip okulu var. İmam hatip seçenlere aylık 500 TL ile 1500 TL burs veren resmi devlet okulları, dernekler, vakıflar türedi. Ücretsiz yemek, yurt dışı gezileri, çift lisan, tam gün eğitim gibi teşvikler verilmesi de imam hatiplere öğrenci çekmek için yetmedi. İmam hatiplerdeki öğrenci sayısı 1 milyon 381 bin 270'de çakılı kaldı. Anadolu, fen ve sosyal bilimler gibi genel liseleri seçen öğrenci sayısı son 1 yılda 508 bin kişi artarak 3 milyon 920 bine çıktı. İktidar, ne yaparsa yapsın imam hatipleri öğrenci ve velilerin gözdesi yapamıyor.

ŞARTLI KAYIT

2022 LGS'de tercih hakkı kazanan 1 milyon 8 bin 131 öğrenciden imam hatip ortaokulu çıkışlı 35 bin 312'si sınavla bir okula yerleşti. İmam hatip ortaokulunu bitiren öğrencilerin yüzde 47.5'i İHL'yi istemedi. 20 bin 272'si İHL'ye giderken, 5 bin 419'u Anadolu, 3 bin 643'ü fen ve 900'ü sosyal bilimlere gitti. Dindar nesil hedefiyle çekirdekten yetiştirilen İHO'lu 9 bin 962 başarılı öğrenci, lisede İHL'yi istemedi. İmam hatiplere öğrenci bulma mucidi MEB, Anadolu, fen, sosyal bilimler gibi sınavla öğrenci alan genel lise sayısını son 1 yılda 50 okul azaltıp, kontenjanlarını 6 bin 876'ya düşürdü. Okulsuz kalıp İHL'ye gitmeleri hesaplansa da öyle olmadı. Kanca, adrese dayalı öğrenci kayıtlarına atıldı. 5 okul tercihinden 1'ini İHL yazma şartı koşuldu.

İKNA ODALARI

Yetmedi; 2022 LGS'de İHL kontenjanı arttırılıp fen lisesi kontenjanı düşürüldü. İHL'den 5 bin 940 fazla kontenjanı olan fen liseleri, İHL'nin 820 öğrenci ardına düştü. Son 3 yılda İHL kontenjanı yüzde 39.4 arttırılıp fen lisesi kontenjan artışı yüzde 12.3'de kaldı. AKP iktidarı borçlu olduğu İstanbul Üniversitesi'ndeki ikna odalarını, imam hatiplere öğrenci bulmak için şimdi ortaokul ve liselerde kurdu. Okul, ilçe, il milli eğitim müdürleri, genel müdürler, dinci vakıflar, ‘Din, din, din!' tutturmasıyla eğitim sisteminde ‘öteki' gördüğü okullara karşı adeta cihat ilan etti. Köy köy, mahalle mahalle, ev ev, kapı kapı dolaşıp İHL'ler için öğrenci arıyorlar.

KATLAR KAPATILDI

Eğitim sistemi; seçmen listelerinde tanımadığınız birinin evinize sızması gibi bir sabah uyanan veliler, iradesi dışında çocuğunun bir İHO veya İHL'ye kaydedildiğini de gördü. “İmam hatip istemiyorsan okulsuz kal” dercesine, zorunlu eğitim çağında 13-14 yaşındaki 1.6 milyon çocuk, örgün öğretim dışına açık öğretime itildi. Siyasetin arka bahçesi imam hatiplerden çocuğunu kurtarmak isteyenler için geriye tek yol, yıllık maliyeti 40 bin TL ile 300 bin TL arasındaki kolejler kaldı. Yoksullaştırılan halk, çaresizlikten çocuklarını imam hatiplere yazdırdı. Bunca baskıya rağmen imam hatipler tam kapasite doldu mu? Hayır. AKP'nin 5 bin 100 imam hatip yaptırıp, 1 milyon 381 bin öğrenci kaydıyla övündüğü imam hatiplerin yarısı öğrencisiz kaldı.

ZARAR 11 MİLYAR TL

Ortaöğretimde okul türleri gizlenip, derslik başına 35 öğrenci düştüğü açıklanır. Öyleyse İHL'lerde de derslik başına 35 öğrenci düşmesi gerekir. Türkiye'deki 1673 imam hatip lisesinde 36 bin 661 derslik ve 666 bin 963 öğrenci var. Öğrenci sayısına göre 19 bin 56 derslik yettiği halde 17 bin 612 derslik boşu boşuna yapılmış. Dersler giriş katta işlenip üstteki 3-4 katı öğrencisizlikten kapatan İHL'ler var. Hesapsız kitapsız yapılan 17 bin 612 boş derslik ne demek? MEB'in emlak rayiç bedellerine göre her biri asgari 15 milyon liradan, 24 derslikli 734 okulun boş kalıp, çürümesidir. İktidarın imam hatip sevdası, 11 milyar 10 milyona yapılan 734 okul kapasitesini boş yatırıyor.

44 ÖĞRENCİLİ OKUL

Bakan Mahmut Özer'in geçen ay güle oynaya ziyaret ettiği Ankara'daki Nurten Uşan İHL'nin 32 dersliği ve toplam 44 öğrencisi var. Koca okulda, derslik başına 0.7 yani 1 öğrenci bile düşmüyor. Yine, Ankara Şehit Feyza Acısu İHL'de 90 öğrenci, 18 derslik ve 20 öğretmen var. Derslik başına 5 öğrenci düşüyor. İstanbul Leyla Bayram İlkokulu'nda ise 55 derslikte, 4 bin 859 öğrenci, sabahın 7'sinden akşamın 7'sine ikili eğitim alıyor. Okuldaki öğrenci sayısı, Türkiye'deki 100'e yakın ilçenin nüfusunu geçti. Öğretmenler odasındaki 144 öğretmen, belediye otobüsü gibi bir dakika oturacak yer bulamıyor. Cumhurbaşkanı, “Ben dindar, ahlaklı nesil dedikçe, bir kesim kuduruyor. Halep oradaysa arşın burada” demişti. Gerçekten de bir yanda okulun öğrenci mevcudu 44 olan imam hatipler, diğer yanda bir sınıftaki öğrenci mevcudu 44'den başlayan eğitim sisteminin üvey evladı okullar var!