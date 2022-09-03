Tarık Eryiğit İletişim Bilgileri

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TFF binasına saldırının anlattıkları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırı, Türkiye’nin gündemine oturdu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası dört fail kısa sürede yakalandı.

Bu saldırıyı münferit bir olay olarak görürsek, vahim bir sorunu görmezden gelmiş oluruz; Türkiye’de son dönemde ateşli silahlarla işlenen suçların artması…

Kendisinden ayrılmak istemeyen sevgilisinin silahla canına kıyanlar, düğünlerde, asker uğurlamalarında sıkılan silahlarla yaralananlar veya hayatını kaybedenler, yol verme kavgasında silahla saldırılar, içeriye giremediği için arkadaşlarını toplayıp silahla mekan basanlar, kavga ettiği kişiye kurşun yağdıranlar, evde oynadığı silahla yanlışlıkla aile ferdini vuranlar…

Örnekler çoğaltılabilir.

Verilere baktığımızda da Türkiye’de son 7 yılda yüzde 75 arttı. Umut Vakfı’nın araştırmasına göre 2021 yılında yerel ve ulusal basına 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yansıdı. Bu olayların 3 bin 172'sinde ateşli silahlar kullanıldı. Yaşanan 3 bin 801 olayda; 2 bin 145 kişi öldü, bir kısmı ağır 3 bin 896 kişi de yaralandı.

Bu rakam yıllar geçtikçe artıyor. Ateşli silahlara ulaşmanın bu kadar kolay olması düşündürüyor.

Bütün bu rakamlara bakıldığında, artık Türkiye’de ateşli silahlarla saldırıların genel bir sorun olarak algılanması gerçeği gözler önüne seriliyor.

Üstelik rakamlar ortadayken örnek olması gereken milli futbolcu silahla hastane basıyor, devletin valisi uzun namlulu silah taşıyan kişilerle şehir sokaklarında yürüyor.

TFF’ye yapılan bu silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanlığı’nın “Saldırıyı derinlemesine soruşturacağız” sözünün bireysel silahlanmanın denetlenmesi konusunda atılacak adımlara kadar uzanması gerekiyor.

Her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı ateşli silahla saldırı olayları, tekil olarak incelenmeyecek kadar vahim bir hal almış durumda…