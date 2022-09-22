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Ey gerçek dindarlar!..

Lütfen dikkatle okuyun:

– Onlar haram yerler. Haram kazançlar elde ederler; haram, necis (pis) ve kara servetler biriktirirler.

– İhalelere fesat karıştırırlar.

– “İşlerden” komisyon alırlar.

– Emanetlere hıyanet ederler.

– Halkı aldatırlar, yalan söylerler, vaat ederler sözlerini tutmazlar.

– Çoluk çocuklarını, akraba ve, hısımlarını, hemşerilerini, hizipdaşlarını ehil ve layık olmadıkları makamlara getirirler.

– Kimisi hiçbir iş yapmadığı halde aydan aya bankamatikten maaş çeker.

– Kanunen ve hukuken inşaat yapılmaması gereken yerlere rüşvet veya baskı karşılığında inşaat yaptırırlar.

– Memleketi babalarının çiftliği zannederler.

– Türkiye'nin istikbalini (geleceğini) yetiştiren eğitimi berbat ederler.

– Mahiyetini ve kaynağını asla açıklayamayacakları efsanevî servetlere sahip olarak Karun gibi zengin olurlar.

– Dindar geçindikleri halde İslâm'ın en amansız, en azılı, en acımasız, en gaddar düşmanlarıyla işbirliği yaparlar.

– Ne kadar kutsal değer varsa onları paraya, menfaate, prestije, itibara, şöhrete alet ederler.

– Nemrud'a Firavun'a taş çıkartacak şekilde ve aşırı derecede lükse, israfa, gösterişe, şatafata, debdebeye, tantanaya yönelirler.

– Kur'an derler, Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını hiçe sayarlar; Peygamber derler, Sünnet derler, onların uygun görmediği her şeyi yaparlar.

– Ben derler, başka bir şey demezler. Benlikleri için, şahsî ihtirasları için, dünyevî şehvetleri için yemeyecekleri halt yoktur.

– Münafıklığın (ara bozuculuk) belli başlı kaç alâmeti varsa onlardadır.

– Biz ıslah ediyoruz derler, fitne ve fesattan başka bir şey yapmazlar.

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Evet, dünyada ve yurdumuzda kefere vardır, fecere (günahkar, zinakar) vardır, İslam'a ve Müslümanlara açıkça düşmanlık eden karanlık ruhlu sinsi şeytanlar vardır. Lakin emin olunuz, onlar din sömürücüleri kadar tahribat yapamazlar, zarar veremezler.

Yüce İslam mukaddesatını şahsi menfaatlere ve nakde tahvil edenlere lanet olsun!

İslam'ın önündeki en son, en büyük, en korkunç engel işte bu din sömürücüsü habislerdir.

Onlar bütün ümitlerimizi tarumar ettiler.

“Bu sistem bozuktur, yerine düzgün bir sistem getireceğiz” diye işe başladılar ve sonra yaptıklarını gördük. Bozuk dedikleri düzenin necis, haram, kirli, kara nimetlerine (!) kurtlar gibi saldırdılar.

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(…) Sevgili Müslümanlar, ferasetli olunuz, uyanık olunuz, şuurlu olunuz.

Dindarlık lafla, edebiyatla olmaz.

Dindar kişi asla haram yemez, dürüstlükten kıl kadar ayrılmaz, halkı aldatmaz, yalan söylemez, verdiği sözü çiğnemez ve emanetlere hıyanet etmez.

Gerçek dindar, sefaletten ölmeyi tercih eder ama haram parayla geçinmeyi hele zenginleşmeyi hiç düşünmez.

Bizi agresif dinsizler, kefere, fecere, İslam ve Müslüman düşmanları mahvediyormuş…

Hayır, hayır! Bize içimizdeki münafıklar, din sömürücüleri, mukaddesatı maddi menfaate tahvil eden alçaklar en fazla zararı veriyor.

Müslümanlara uyanın diyorum.

Din sömürücülerine, mukaddesat bezirganlarına, bile bile, kasıtlı bir şekilde canavarca bir iştahla haram yiyenlere “Allah belanızı versin!” diyorum.

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Yazmaya lüzum yok ama yine de beyan edeyim: Türkiyemize, yani vatanımıza, devletimize, halkımıza; doğrulukla, dürüstlükle, namuslu bir şekilde, çalmadan çırpmadan, haram yemeden, hortumlama yapmadan, ahlak ve fazilet kurallarına yüzde yüz uyarak; gerçekten, muhlisen (içtenlikle) hizmet eden herkesi tebcil (yüceltir) eder ve onların ellerinden öperim. Fikir, görüş ve metot hususunda aramızda farklılıklar olsa bile onlara hürmette kusur etmem. Bu gibi gerçek hizmetkârlar var olsunlar, sağ olsunlar, sayıları çoğalsın…

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Birçok eski sözcükle dolu bu bedduanın sahibini merak ettiğinizi biliyorum.

Bedduayı eden kişi, muhafazakar çevrenin önemli isimlerinden, merhum Mehmet Şevket Eygi.

Bu çarpıcı tespitleri 6 Eylül 2006'da, Milli Gazete”deki köşesinde yayımlamış.

Ben hiçbir ilavede bulunmadığım gibi, köşeme sığdırabilmek amacıyla bazı kısaltmalar yaptım.

Yaşamış olsa, aradan geçen 16 yıldaki tanıklıklarıyla kim bilir neler yazardı?

Ya da sözün bittiği yerdeyiz diyerek yazmayı bırakırdı!..