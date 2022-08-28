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Spor tarihimizde bir ilk: Fenerbahçe Kulübü 30 Ağustos Zaferi’ni görkemli törenle kutlayacak!..

Atatürk'ün en yakınındaki kişilerden, İstiklal Madalyası sahibi gazeteci, yazar ve siyasetçi Falih Rıfkı Atay, 30 Ağustos Zaferi'ni, okurken insanın tüylerini ürperten şu cümlelerle anlatır:

“Nemiz varsa, bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaşlar olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu Batı'nın, vicdanımızı ve düşüncemizi Doğu'nun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz.”

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Fenerbahçe Kulübü, bu yıl spor tarihimizde bir ilke imza atacak ve her şeyimizi borçlu olduğumuz 30 Ağustos Zaferi'ni, görkemli bir törenle kutlayacak.

Salı günü Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek törende, ülkemizin dünyaca saygın bilim insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı bir konuşma yapacak.

Ayrıca Tarih Kurulumuzun uzun ve kapsamlı araştırması sonucunda belirlediği Balkan, I. Dünya ve Çanakkale savaşlarıyla, Milli Mücadelede ve Cumhuriyet döneminde bu aziz vatan uğruna şehit düşen sporcularımızın adlarını taşıyan plaketler, ‘Yas Kütüğü'ne çakılacak.

‘Yas Kütüğü' daha sonra stadyumumuzdaki müzemizde sergilenecek.

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Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bahr-i Sefid Boğazı yani Çanakkale'deki-Bolayır Kolordu Karargahı'nda binbaşı rütbesiyle Erkan-ı Harp Reisliği yaptığı sırada aldığı 1913 yılı Mart ayının orijinal maaş bordrosu da müzemize armağan edilecek.

Merak edenler için hemen belirteyim; Binbaşı Mustafa Kemal'in maaşı tam 1250 kuruş… Bundan yüzde 10 Harp Vergisi kesilmiş!.. Belgenin sahibi, Devrim Şehidi Kubilay'ın arkadaşı merhum Binbaşı Sadık Ongan…

Onun oğlu, koyu bir Fenerbahçeli olan Mete Ongan, benim gençlik yıllarımdan ve Hürriyet Gazetesi'nden arkadaşım.

Bu tarihi belgeyi, Atatürk sevgisinden, onun devrimleriyle eşsiz eseri Cumhuriyet'e bağlılıktan asla vazgeçmeyen ve bu uğurda ağır bedeller ödeyen Fenerbahçelilerin müzesine emanet etmekten büyük onur duyacağını belirtiyor.

Her şeyimizi borçlu olduğumuz 30 Ağustos Zaferi, ulusumuza kutlu olsun.