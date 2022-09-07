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Vatandaşı kim dövüyor?..

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TUİK) göre Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyon oranı yüzde 80,21 olarak gerçekleşti.

Bağımsız ekonomi uzmanlarından oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise bu oran yüzde 181,37'ye ulaştı.

Böylece resmi verilerle, bağımsız uzmanların belirlediği oran arasındaki fark, yüzde 100'ü geçti!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son tabloyu yorumlarken “Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz…” dedi.

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Bakan Nebati, 14 Ocak'ta ABD'li haber ajansı Bloomberg'e verdiği röportajda enflasyonun o ay içinde pik yaptıktan sonra düşüşe geçeceğini söylemişti!..

Tahmini tutmayınca bu kez 3 Şubat'ta, Japon Nikkei ajansına enflasyonda zirvenin Nisan ayında görüleceğini belirtmiş ve oranı da yüzde 50 olarak açıklamıştı!..

Mart ayına geldiğimizde ise, Fransa”daki yatırımcı toplantısında tahminini değiştirmiş ve düşüş için yaz aylarını işaret etmişti!..

Hiçbir öngörüsü gerçekleşmeyen Sayın Nebati'nin “Enflasyonu bir daha dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz” dediği son açıklamasını okurken aklıma o fıkra geldi:

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Boks maçı başlıyor.

Rakibine oranla daha güçlü kuvvetli görünümdeki favori boksör, ilk rauntla birlikte, peş peşe sert yumruklar alıyor. Derken gonk çalıyor. Raunt arasında soluklanıp toparlanmaya çalışırken, antrenörü ‘'Çok iyi dövüşüyorsun. Maçı kesinlikle sen alacaksın. Haydi yiğidim göreyim seni!'' diyor.

Ama ikinci raunda da durum değişmiyor. Hatta daha da kötüleşiyor.

Sağlı sollu yumruklarla saldıran rakibi, favori boksörü köşeye sıkıştırıp, perişan ediyor.

Tam nakavt olmak üzereyken, imdadına yine gonk yetişiyor.

Kendinden geçmiş halde yürüyebildiği köşesinde antrenörü ‘'Arslanım harikasın! Muhteşem dövüşüyorsun! Maçın galibi kesinlikle sen olacaksın!'' deyince, boksör; “Tamam maçı almasına alacağız da, beni kim dövüyor, onu anlayamadım!'' diyor.

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Tamam!

Enflasyonu bir daha dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz de, vatandaşı füze gibi yükselen enflasyonla sürekli kim dövüyor onu bir anlasak iyi olacak!..