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Yanlışta ısrarın acı faturası!..

“Ülkemize 4.5 milyon Suriyeli doğurgan çiftle birlikte 1 milyon 500 bin aşısız – bazı kaynaklara göre de- 2 milyon çocuk aldınız…

Ülkemin son 30 yılda emek emek, ilmik ilmik yapılan demografik aşı haritasını bozdunuz.

Kızamık hastalığını hortlattınız, Türk çocukları 30 sene sonra kızamık geçirir oldu…

İlk olarak batı Şeria ve Gazze'den kontrolsüz geçiş suretiyle, el ayak ağız hastalığı hortladığında bakanlığı uyarmıştım. O dönemim Sağlık Bakanı bir çalışma başlatmıştı…

Sonra Suriye faciası ile olay kontrolsüz bir hale geldi ve ülkenin aşı politikasının ruhuna El Fatiha okudunuz…

Yine 30 yılda sıklığı binde 2” ye düşen su çiçeği hastalığını fırlatarak ölüyü hortlattınız…

Bunlar tehlike belirticisi rakamlar…

Bu sektörde çalışanlar iyi bilir…

Sınır kapılarında aşı yapmak, 1.5-2 milyon çocuk yurda girdikten sonra aklınıza geldi.

Neredeyse sıfırlanmış durumdaki el ve ayak hastalığı çok ender de olsa görülür oldu.

Sığınmacılar gelmesin demiyorum ama, 1.5-2 milyon aşısız çocuğu kontrolsüz biçimde sokarak, ülkeyi 50 yıl öncesine götürdünüz.

Bunun acı faturasını Türk çocukları daha sonraki yıllarda ödeyecek…

Biz 50 yıl daha bu hastalıklarla tekrar mücadele edeceğiz…

Kim için?..

Ne için?..”

★★★

Bu acı gerçekleri Suriyeli sığınmacı akını başladıktan sonra, daha 2015 yılında, ısrarla yazıp söyleyen kişi sıradan biri değil. Ömrünü çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisine adamış uzman bir hekim; Dr. Savan Günay…

★★★

Peki iktidarın yanlış Suriye ve göçmen politikası nedeniyle sadece hortlayan hastalıklar mı toplumumuzu tehdit ediyor?

Tabii ki hayır!

Türkiye'nin yanlış Suriye politikasında ısrar etmesinin sonucu olarak Irak'tan sonra Suriye'nin kuzeyinde de ülkemiz için büyük tehdit oluşturacak yeni bir “devlet” kuruluyor.

Tüm öngörüleri doğru çıkan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ'ın yıllar öncesinden başlayarak sık sık dile getirdiği bu “garnizon devlet”, PKK/YPG” nin işgal ettiği topraklarda ABD eliyle inşa ediliyor.

İsrail'in güvenliği için tasarlanan ve gelecekte daha büyüyeceği anlaşılan “siyasi yapı”nın ABD tarafından silahlandırılıp eğitilmiş askeri gücü, petrolü, tarıma uygun toprakları, kısacası ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilecek

imkanları bulunuyor.

★★★

Faciaya dönüşen Suriye politikasının başımıza açtığı dağ gibi sorunlar, alanında uzman yurtsever, değerli isimler tarafından yıllardır söyleniyor ama dinleyen kim?..

Yanlış ısrarla sürdürülüyor!

Kim için?..

Ne için?..

Belli değil!..