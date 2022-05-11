Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Büyük görev tamam, ikincil hedef ıska!

Kafasında sezonun finalini yapmış bir Trabzonspor’a karşı kendi final maçına çıkan Kayserispor vardı dün sahada. 2 büyük devirip yarı finale gelen Hikmet Karaman için ilk maçın aksine en büyük avantaj şampiyonun ceketini asmış olmasıydı.

Şampiyonluğun alındığı Antalyaspor maçının basın toplantısında kalan 2 kupayı sormuştum Abdullah Avcı’ya… Şöyle cevap vermişti; ”Bir Karadenizli olarak her zaman bir fazlasını isteriz. Önümüzde ne varsa hepsine talibiz.”

Ancak büyük görevin tamamlanması ve tüm hafta kutlama moduna geçilmesi Trabzonspor’un ikincil hedefi ıskalamasına neden oldu.

Kayserispor’un hedefe olan ilgisi çok çok daha fazlaydı. Buna rağmen 82’de Bakasetas’ın attığı gol ‘kötüyü finale götürdü’ sanıldı ama döneceği gün gibi aşikardı. Trabzonspor savunma oyununu berbat oynuyordu. Rakibin sağ kanat akınları dakikalarca izlendi. Üstüne bir de Yusuf Erdoğan ve Serkan Asan’ın arka arkaya yaptığı 2 bireysel hata eklenince Kayserispor fişi çekti. Uzatmada gelen penaltı ve ardından 90+6’da Emrah Başsan’ın şansın da yardımıyla attığı gol finali hak eden tarafa verdi.

SAYGI ÇERÇEVESİNİN DIŞINA ÇIKMAK

Hedef açısından maçın gerginliği kabul edilebilir ancak tribünlerin 90 dakika boyunca yaptıkları abartıya kaçınca başarının üstüne gölge düşürüyor. Türkiye’de hemen her statta olan şeyler. Sahaya yabancı madde atma işini maalesef bir türlü çözemedik. Ancak şehrine şampiyon olarak gelmiş bir takıma, bunu yapacağın hiçbir neden yokken onca şeyi fırlatmak hiç yakışmadı. Kayseri şehrine bir final oynamak elbette yakışır ama saygı çerçevesinin çok dışına çıktılar.

TEPKİLERİN DOZU AYARLANAMIYOR

Çifte kupa hedefinin kaçması elbette can sıkıcı. Ancak üzüntü halinde verilen tepkilerin dozunu iyi ayarlayamıyor Trabzonspor taraftarı. Halbuki sevinç halinde ayarlayabilmişti! Hafta sonu yıllar yılı hasretini duyduğun şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak hocaya fatura kesilmez. Camia bazı şeyleri çabuk yıpratma konusunda gelenekçi ama kupanın en büyüğünü getiren Abdullah Avcı tarihteki yerini çoktan aldı.