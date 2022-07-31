Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Daha iyisi olamazdı

Trabzonspor’da yeni sezon motivasyonu için bundan daha iyi yazılmış bir final senaryosu olamazdı.

Geçtiğimiz yılı kupayla kapattığı statta bu kez açılışı yapan Avcı’nın ekibi için Süper Kupa’yı çok daha değerli hale getiren şeylerden bahsetmek gerek;

1- Sivasspor gibi istikrar kalibresi çok yüksek bir takıma karşı baştan sonra oyunu forse etmek ve bu denli ezici üstünlük kurmak sahip olunan kaliteyi net şekilde ortaya koyar.

2- Şampiyonlar Ligi play-off maçına sayılı gün kala oluşan bu olağanüstü atmosfer inkar edilemez bir mental motivasyon kaynağı olur.

3- Muhtemel zirve yarışına gireceğin ezeli rakiplerinin moralman çok da iyi durumda olmadığı şu günlerde İstanbul’da gövde gösterisi yapmak onları daha da geriye götürebilir.

4- Transferdeki geç kalınmışlık hissinin, yeni gelenlerin üzerindeki soru işaretlerinin buharlaşması için ölçü olabilecek bir maç ve sonuç.

Trabzonspor için artıların ve kazanımların çok fazla olduğu bu Süper Kupa’lı sezon açılışında tablonun büyük bölümü şekillenmiş gibi duruyor.

Cornelius’un doyumsuz performansı, Larsen’in golle başlaması, Trezeguet’in Nwakaeme’yi aratmayacak iştahı, Hamsik’in rolüne olan bağlılıkları öne çıkan en önemli nüanslardı.

Özetle Trabzonspor yeni sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Eksik bölgelerin tamamlanmasıyla korkunç bir takım haline gelmesinin önünde hiçbir engel yok.