Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Geçiş döneminde günü kurtardı

Seçeneğin en bol olduğu bölgeden, orta sahadan başlayarak bir arayış içerisine girdi Trabzonspor… Transferin bittiği haftaya gelindiğinde her şeye sıfırdan başlaması icap etti çünkü sahaya çıkan takımı kimse ezbere sayamıyor artık.

Bu arayış oyuncu bazında yeni bir omurga, oyun anlamında ise yeni bir organizasyon arayışıdır. Ümraniyespor maçını bu yapının çıkış maçı olarak görebiliriz.

ABARTI DERECEDE UZUN TOP

11 tercihinin Bardhi, Bakasetas, Gbamin ve Abdülkadir Ömür ile oluştuğu sahada yaratıcılık anlamında beklenti doğal olarak çok daha fazlaydı. Ancak ilk yarı abartı derecede uzun top denedi Trabzonspor.

Topu karşıya atıp ön alan baskısıyla kazanarak fırsat yaratmaya çalıştı. Ancak ikinci topların hiçbirini alamadı. Ümraniyespor bu konuda daha başarılıydı.

Belki plan dahilinde her kalkan kafanın Trezeguet’i koşturması Djaniny desteği gelmeyince hiçbir sonuç vermedi. Trabzonspor’un bir an önce topa sahip olarak set oyununa odaklanması gerekiyordu.

İkinci yarı geriden oyun kurarak akıllı oynamaya başlanınca hücum bölgesine daha organize ve kalabalık şekilde gidildi. Pas ağıyla örülen ilk hücumda gol geldi.

AKICI OYUNUN SÜRESİ ARTMALI

Süper Lig’de yay üzerinde Bakasetas’tan daha iyi bir silah yok. Olduğu yerden o sertlikte 3 tane net şutu var 3’ü de gol olabilirdi ama biri asist oldu. Trezeguet tamamlayıp üzerindeki ölü toprağını attı ve günü kurtardı. Gole kadar oynanan oyun kötü. Ondan sonra doğru tercihlerle 2-3 tane daha atabilirdi Trabzonspor ama skordan bağımsız akıcı oyunun süresi artmalı.

Trabzonspor işin savunma kısmını hala iyi yapıyor. Bu sezon bir Süper Lig maçını en düşük gol beklentisiyle tamamlayan üç takım da bunu Trabzonspor’a rakip olduğu karşılaşmada yaşadı. Ama hücumu da düzeltmeden, en önemlisi yıkıcı seviyeye getirmeden yarışın içine girmesi beklenemez. Sancılı bir geçiş dönemi. Ne kadar sürecek göreceğiz.

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