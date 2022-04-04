Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Gerçek bir bela: Manolis Siopis

Trabzonspor işi her ne kadar garantiye almış olsa da gelen rakip büyük olunca şehirle birlikte bir baskıya kapılma görüntüsü verdi Beşiktaş önünde…

Şampiyonluğun ne zaman kesinleşeceğini kestiremeyen oyuncuların zaman zaman kontrolü kaybetme hali de tam olarak bundan kaynaklı.

İçten içe kutlamalar yapılırken takımı böyle bir maça motive etmek ciddi anlamda kolay olmuyor. Beşiktaş lidere göre yeni hocasının kattığı dinamizm ile birlikte daha yüksek motivasyonla çıktı sahaya.

Orta sahada kalabalık duran Beşiktaş merkezi rakibine göre daha sert ve agresif kapatarak Trabzonspor’un yaratıcı 2 kenar oyuncusunun topla buluşmamasını amaçladı. İlk yarıda bunu gayet başarılı yapan Beşiktaş Abdullah Avcı’yı farklı arayışlara soktu.

BAĞLANTI PROFESÖRÜ CORNELIUS

Nwakaeme’yi zaman zaman en uçta, Djaniny’i sağda, Visca’yı solda terste değiştirerek oynatan Avcı aradığı bağlantıları bir türlü kuramadı. Git gide zorlaşan oyun ve Beşiktaş’ın fark yaratan savunma kurgusu Trabzonspor için oyuna Cornelius’u çağırıyordu. Bocalayan Nwakaeme çıktı. İkinci yarıya servis bağlantısını son derece usta şekilde yapan Cornelius ile başlayan Trabzonspor onun attığı harika golle 40 bin kişiyi de havaya soktu.

3-4-3 formasyonu ve Valérien Ismaël’in yüksek tempolu oyununu bu kadar kısa sürede benimseyen Beşiktaş, Akyazı atmosferinin acımasız anında bile konsantrasyonu bozmadı. Penaltıyı aldı atamadı, ardından bek oyunuyla golü buldu. Yeni hocanın kenardaki vücut dili maçı hangi tarafın daha çok istediğini gösteriyordu aslında.

İNSANÜSTÜ GAYRET

Trabzonspor sezonun en vurdumduymaz havasındaki iç saha maçını oynasa da Siopis’e söylenecek tek kelime yok. 3 kişilik top oynadı. Tükenmeyen bir enerji ile 90 dakika her tarafa bastı. Öyle bunalttı ki Beşiktaş’ı sinir uçlarına dokundu. Oyuna yeni giren Larin’i de tuzağına düşürüp attırdı. Dün gece gerçek bir belaydı. İnsanüstü gayreti olmasa Trabzonspor belki 1 puanı da çıkaramayabilirdi.

Dorukhan’la birlikte dün gece kutlama için Trabzon’a akın eden binlerce insanın bir kâbus yaşamasının önüne geçtiler. Maliyet hesabından sezonun en müthiş 2 transfer işi şampiyonluk sezonunda Trabzonspor’a derbi kaybettirmedi.