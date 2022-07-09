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İyi bayramlar diliyorum

Sevgili okuyucularım iyi bayramlar dileyerek yazıma başlamak istiyorum. Bu hafta bayram günleri 9 günlük tatile dönmediği için televizyon ekranları da ona göre önlemlerini almış durumdalar. Çarşamba günleri banka ve resmi kuruluşlarının açık olduğundan bayram tatili ve memleket ziyaretleri kısa olacağını düşünüyorum. Yolların dünden çok yoğun geçtiğini bugünde devam edeceğini varsayarsak, sürücülerin çok dikkat etmeleri uykusuz araç kullanmamaları, telefonlarından uzak olarak dikkatlerinin dağılmaması lazım… Bayram ekranın bir hayli keyifli geçeceğini düşünüyorum. Sevilen dizilerin tekrarların ekranlarda sıkça olacağı bir tatil ekranı olacaktır… NATPE Budapeşte 2022 Fuarı'nda ‘Üç Kız Kardeş' rüzgarı vardı. Dizi, film, içerik, televizyon ve yapım sektörünün bir araya geldiği NATPE Budapeşte 2022 Fuarı'nda Kanal D International tarafından satışı gerçekleşen diziler büyük ilgi gördü. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 27-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuara Kanal D'nin sevilen dizisi ‘Üç Kız Kardeş'in başrol oyuncularından Özgü Kaya ve Berker Güven de katıldı. Budapeşte sokaklarında Özgü Kaya ve Berker Güven'e büyük ilgi vardı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Üç Kız Kardeş' fuarda farklı coğrafyalardan da büyük ilgi gördü. Three Sisters adıyla sezonun en dikkat çeken yapımları arasında gösterilen dizinin yıldız oyuncuları Özgü Kaya ve Berker Güven fuarın gözdesi olmasının yanı sıra hem dünya basınının hem de sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dizilerimizin yurt dışında bu kadar büyük ilgiler görmesi takdire şayan. Sevgi ile kalın…