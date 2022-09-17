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Yalı Çapkını

Sevgili okuyucularım, hafta içi sabah haber ekranında inanılmaz bir rekabet var. Hepinizin bildiği gibi FOX'tan Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya, arkadaşı ve aynı zamanda hafta sonu ekranın başarılı ismi İlker Karagöz'e koltuğunu bıraktı. Sabah yarışında her iki sunucunun reytingi merak edilirken, yılların tecrübeli ismi Mesut Yar NTV-Star TV olarak, yaptığı ortak yayında her ikisini de geride bırakarak 18 izlenme ortalaması ile o kuşaktan birinci çıkmayı bildi. Bu üçlü yarış çok merak edilirken İsmail Küçükkaya reyting olarak umduğunu geçtiğimiz hafta bulamadı. Bakalım önümüzdeki günler reyting karnesinde neler göreceğiz. FOX Haber Merkezi'nin bir başka başarılı ismi Merve Yıldırım ise 8 yıldır yaptığı ve çok sevilen ‘Benden Söylemesi' programı ile sezona yarın saat 11.15'de merhaba diyecek. Spor ekranında Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyeti konuşulurken, İsmail hocanın defans zafiyetine önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl muhteşem futbol oynayan siyah beyazlı oyuncular ileri çıktıklarında defans bloklarını zaman zaman unutuyorlar. Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını önümüzdeki günlerde başlayacak. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, dizinin ilk bölüm çekimleri Gaziantep'te gerçekleşiyor. Varlıklı Korhan Ailesi!nin reisi Halis Korhan'ın (Çetin Tekindor) çapkınlıklarıyla ünlü torunu Ferit'i (Mert Ramazan Demir) uslandırmak için evlenmesini şart koşması ile hikaye başlar. Uygun bir gelin adayı bulunması için Korhan ailesinin gelini ile Ferit Antep'e gider. Antep'te yollarının Seyran (Afra Saraçoğlu) ile kesişmesi ile olaylar gelişir ve istemeseler de Ferit ve Seyran'ın nişanlılık süreci başlar. İlk bölüm tanıtımlarında da Antep'in eşsiz manzarası gözler önüne seriliyor. Adanademirspor kendi sahasında son şampiyon Trabzonspor karşısında son dakika gölü ile 3-2'lik çok önemli bir galibiyet alırken ligde bizde varız dedi. Ekonomi ekranında 21/22 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in yine 0.75 puan faiz arttırması söz konusu. Bizim merkez bankamız ise geçen ay politika faizini yüzde 14'den yüzde 13'e çekmişti. Bakalım 22 Eylül'de T.C. Merkez Bankası tekrar faizi düşürecek mi? Sevgi ile kalın…