PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yalı Çapkını süper gidiyor

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını çok iyi başladı… Birkaç haftadır yayında olan dizi izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, dizinin ilk bölüm çekimleri Gaziantep'te gerçekleşmişti. Varlıklı Korhan Ailesi'nin reisi Halis Korhan'ın (Çetin Tekindor) çapkınlıklarıyla ünlü torunu Ferit'i (Mert Ramazan Demir) uslandırmak için evlenmesini şart koşması ile hikaye başlamıştı… Uygun bir gelin adayı bulunması için Korhan Ailesi'nin gelini ile Ferit Antep'e gitmişti. Antep'te yollarının Seyran (Afra Saraçoğlu) ile kesişmesi ile olaylar gelişir ve istemeseler de Ferit ve Seyran'ın nişanlılık süreci başlaması ile birlikte olaylar gelişir. Rotamızı Dizi ekranından spor ekranına rotamızı çeviriyoruz. Hakikaten geçen haftaki zorlu rekabetten hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe puan aldılar diyebiliriz iki tarafın karşılıklı kontrolü oyunu maçın sonunu belirlemiş oldu. Ekonomi kanalında Euro'nun, TL ve Dolar karşısında atağı oldu ve 18.50'lere çıkan kur tekrar 18.25 seviyelerine geri geldi. 27 Ekim'de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı dünyada prim yapan dolar endeksine karşı bakalım önlem olacak mı? Hep birlikte göreceğiz… Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Tülin Türker organizasyonunda yılın programı seçildik. Bize oy veren ve 25 yıldır ekran başında destekleyen saygıdeğer izleyicimize MÜTEŞEKKİRİZ. Sevgi ile kalın.