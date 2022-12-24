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Yılbaşı piyango çekilişi Star TV’de

Sevgili okuyucularım, dizi ekranındaki zorlu rekabet sürüyor. Özellikle bu yıl Star TV'de yayınlanan ‘Yalı Çapkını' çok büyük bir reyting başarısı ile yoluna devam ediyor. ‘Yalı Çapkını' dizisi özellikle senaryo akıcılığı ile çok geniş izleyici kitlesini arkasından sürüklemeyi biliyor. Dizi başladığı günden bu yana çok büyük reytinglerle yoluna devam ediyor. Havaların soğuması ile birlikte TV izleyicisi ekran başına döndü. Yılbaşında İbo Show'da tam bir yıldızlar geçidi var. Gülben Ergen ve daha birçok ünlü sanatçı İbo Show'da Yılbaşı ekranı sayesinde evlerimize konuk olacak. Özellikle bu yılbaşı Star TV ekranı için çok önemli. Çünkü milyonlarca insan umut ve hayat ettiği “İkramiye bana çıkar mı?” düşüncesi ile önem taşıyan, Milli Piyango çekilişi, Star TV'de gerçekleşecek. Rotamızı Kanal 7'de haber muhabirliği yapan Sevgi Deniz'e çeviriyoruz. Yaptığı özel haberler ve aldığı başarı ödülleri ile bu yıl kendinden çok söz ettirdi. Hakikaten canlı dinamik haber anlatması ve izleyici kitlesi kazanması ile Sevgi Deniz önemli bir başarı grafiği sağlıyor. TV100'de geçen dönem haber spikerliği de yapan Sevgi Deniz haber sahadan geçer mantığı ile muhabirliğe yelken açtı. Başarılı haberciyi bizde kutluyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Konyaspor'a maç boyunca zorlu anlar yaşatan Bodrum Konya'ya uzatmada 3-2 yenildi. Farklı liglerde olmalarına ve Bodrum yenilmesine rağmen bence çok önemli bir maç çıkardı. Bir başka sürprizi Rizespor kupada gerçekleştirdi. Favori Adana Demirspor deplasmanında 0-2 öne geçtikten sonra maç 2-2 bitti uzatmalardaki gol düellosundan galip 3-4 ile Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı, Rizespor çıktı. Kupanın favori takımlarından Adana Demirspor'u kendi evinde yenmek gerçekten büyük bir başarı olarak, Rize hanesine yazıldı. Sabah haber ekranında bu yıl Mesut Yar büyük başarılara imza atarak resmen tulum çıkarıyor. İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye gitmesi ve yerine İlker Karagöz'ün gelmesiyle birlikte seyirci dağılımının da şekli belli oldu bir kısım seyirci İsmail'e giderken bir kısım seyircide İlker Karagöz'de kaldı. Her ikisi de kendi seyirci kitleleri ile giderken aradan, Mesut Yar'ın Star TV – NTV ortak yayın olarak her sabah yaptığı haber programında aldığı yüksek reytingler ve 25'i geçen ortalamalar çok göze çarpıyor. Yeni yılda buluşmak dileği ile sağlıklı, mutlu, güzel bir sene diliyorum…