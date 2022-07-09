Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Deneyip görelim

Yeni TFF; limitlerin esnetilmesi, 8+3 kuralının aynen devam etmesi ve 14 yabancıdan fazlasına tescil imkanı derken yabancı hakeme de yeşil ışık yaktı. Mehmet Büyükekşi yönetimi, kulüplerin nabzına göre şerbet vermeye devam ediyor. Kimilerince seçim yatırımı olarak görülse en kötü karar, kararsızlıktan iyidir prensibiyle hareket eden TFF, bir şeyleri değiştirme adına hızlı şekilde karar alıyor. Sonuçlarını zaman gösterecek. Kesin olan tek şey yine kimse memnun olmayacak.

Avrupa’nın önemli ligleri ile hakem değişim programının hayata geçmesiyle büyük ihtimalle kritik derbilerde yabancı hakemleri sahada görebiliriz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle çok daha anlamlı bir hal alan 2022-23 sezonu, dört büyüklerin kadrolarına yaptığı ciddi takviyelerle son yılların en zorlu ve çekişmeli yarışına aday. Bu yıl geçtiğimiz yıllara hiç benzemeyecek gibi. Kıran kırana bir rekabete hazır olalım. Kısacası bu sezon hem sahada hem saha dışında zor geçer. Bunu da hesaba katan TFF, yabancı hakem kozunu çekti. İyi de oldu. Yabancı hakem yönetiminin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği malum ama en azından kamuoyunun gazının alınmasını sağlar ve bir şehir efsanesi daha yıkılır. Türk hakemlerinin üzerindeki baskı da böylece azalmış olur. Ligin 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini düşünün. İki takımdan birinin bu maçı kazanırsa şampiyon olacağını da hayal edin. Yabancı hakem atarsanız üzerinizdeki baskıyı da atmış olursunuz. Tartışmalar biter mi peki? Asla! TFF ve MHK, “Denedik ama olmadı” der, geçer. Zaten bir şeyi deneyip pişman olmak denemeyip pişman olmaktan çok daha iyidir.