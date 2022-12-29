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Değil.. Değil

-İnsanlık en yüce değerdir.-

Yaradılışın en büyük konumu insanların eşitliğidir. Kadın-erkek cins ayrımı dışında, hiçbir insanlık ayrımı yoktur. Beden yapılarındaki değişiklik insanlık değeriyle ilgili değildir. Haklar ve özgürlükler başta olmak üzere yurttaşlık niteliğiyle yaşama geçen durumlar kadınlar ve erkekler için aynıdır. Cinsiyet değişikliğinin gerektirdiği önlemler, özellikler, durumlar, yaşam, koşulları doğal ayrılıklardır. Siyasal kurumlaşmadan önceki dönemlerde başlayan uygulamaların demokrasiye ulaşılıncaya kadar geçen sürecinin olayları, zamanın koşullarından kaynaklanan ve onlara bağlı olan durumlardır. Tarihimizdeki örnekleriyle, eşleriyle birlikte yönetim görünümündeki hükümdarlar kadınlara verilen önemi ve değeri belgelemektedir.

Kimse kimseden insan ve yurttaş olarak üstün olmadığı gibi seçmen olarak da farklı değildir. Devlet katında kimsenin ayrıcalığı, üstünlüğü yoktur. Yurttaşlık her yönden eşit bir bağdır ve yaşam sıfatıdır. Siyasal partiler ulusa ve yurda hizmetin kurumsal aracıdır. Eğitim başta gençlerin yetişmesi için özen hepimizin öncelikli görevidir. Ülke geleceğinin güvencesi gençlerimizin her yönden istenilen durumda ve düzeyde olması hepimizin sorumlu olduğu bir duyarlıktır.

Muhalefetin güvencede olmadığı ülkelerde demokrasi sözde kalır. Yönetimin sorumluluğundadır. Toplumsal barış, esenlik ve güvenlikle tüm yaşam koşulları iktidarın yönetim becerisinin temel konularıdır. Demokrasilerde siyaset sisli değildir. İktidar koltuğu hiçbir kimsenin ve hiçbir partinin mülkü değildir. Ülke kimsenin çiftliği çubuğu, arpalığı değildir. Muhalefet, iktidarın denetimini yapan halk gücüdür. Rejimin önde gelen güvencelerinden biridir.

Seçim ortamı ülkenin genel düzeyinin bir göstergesidir. İktidar-muhalefet karşıtlıkları, konuşmaların içeriği, ülke gerçeklerine ilişkin partilerin görüşleri, verdikleri sözler ulusal yaşamın ortamının göstergesidir. Yalnızca oy toplamak için gerçeklerden uzak konuşmalar, toplumda karşıtlıklara neden olan tutum ve davranışlar ilkellik belirtisi sakıncalı kalkışmalardır. Siyasal partilerin “Hayır”ları “Evet”e, “Olmaz”ları “Olur”a dönüşür, asık yüzler güleryüz olur, ilgisizlik arayıp sormaya uzanan sıcaklığa çevrilir, el sıkmalar, dinleme süresi artar. Aranıp bulunmayanlar hemen bulunur. Konuşmayan, dinlemeyenler hemen ilgilenip not alır. Seçim sıcaklığı, koşturmalar, söyleşiler, sohbetler, verilen sözlerle ortam yakınlığı oluşur. Seçim dönemleri birer siyasal gülümseme süreçleridir. Görülmeyen ilgi ve sıcaklıklar görülür, umulmayan sözler duyulur, dinlenir, verilir.

İnsan yaşamının aydınlığıyla gücü dostluk, arkadaşlık ve meslektaşlık, yukarda da değindiğimiz gibi, sağlık ve başarı nedenidir. İlişkilerdeki içtenlik ve gerçeklik en yararlı destektir. Dostluk, arkadaşlık, mutluluk kaynağıdır. İnsan değeri değerlerin en gerçeği ve en bulunmazıdır. Bu bağlar yaşama katkılarıyla güç verirler. Değerlerini bilmek bir erdemdir.